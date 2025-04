Primeira rodada do Campeonato Brasileiro tem 70% dos gols em cruzamentos

Um dos episódios que mais chamou atenção na primeira rodada do Brasileiro foi o quase bate-boca entre Abel Ferreira e um jornalista após um questionamento sobre o Palmeiras abusar das bolas cruzadas na área.





O técnico português ficou incomodado e disse que a equipe continuará jogando dessa forma -e a primeira rodada do campeonato nacional mostrou que Abel tem parte de razão no seu ponto.





"80% dos gols são feitos de combinações de cruzamento. Foi o que fizemos durante todos esses anos e vamos continuar fazendo", disse o técnico alviverde.





O QUE ACONTECEU





12 dos 17 gols marcados na primeira rodada do Brasileiro saíram em cruzamentos -isso representa 70,58%. Apenas o jogo do Juventude não teve gols após cruzamentos.





Palmeiras e Botafogo e São Paulo e Sport, que acabaram em 0 a 0, também não entram na conta.





Nos jogos de sábado, 8 dos 10 gols marcados saíram de cruzamentos. E no domingo, 4 de 5.

VEJA A RELAÇÃO DE GOLS E JOGOS





Cruzeiro 2 x 1 Mirassol: três gols após cruzamento

- 1 a 0 Cruzeiro. O Cruzeiro trabalhou a bola pelo lado direito e inverteu para William cruzar pelo lado oposto. Dudu antecipou a marcação e completou para o gol com um toque de primeira.

- 2 a 0 Cruzeiro. William avançou com liberdade pela esquerda e fez novo cruzamento na entrada da área. O camisa 9 da Raposa surgiu entre os zagueiros e desviou para a rede em uma clássica jogada de centroavante.

- Gol do Mirassol. Mirassol diminui. Poucos minutos depois do pênalti perdido, o Leão voltou ao ataque e Clayson levantou a bola na área para Lucas Ramon. O lateral escorou de cabeça no canto, e Cássio nem se mexeu.





Grêmio 2 x 1 Atlético-MG: dois gols após cruzamento

- Gol do Grêmio. Arezo aproveitou cochilo da defesa do Galo após cruzamento da esquerda e, sozinho na pequena área, mandou de cabeça.

- Gol do Atlético-MG. Rony aproveitou cruzamento perfeito de Scarpa e finalizou de peixinho.





Fortaleza 2 x 0 Fluminense: um gol após cruzamento

- Gol do Fortaleza. Pol Fernández cobrou escanteio aberto, e Tinga subiu livre para cabecear, sem chances para o goleiro Fábio





Flamengo 1 x 1 Internacional: dois gols após cruzamento

- Gol do Inter. Bernabei acertou excelente cruzamento, encontrando Bruno Henrique livre. Com tapa de qualidade, o meia abriu o placar.

- Gol do Flamengo. Michael tentou chute, que saiu mascado, mas encontrou Léo Pereira, que empurrou para o fundo das redes.





Vasco 2 x 1 Santos: dois gols após cruzamento

- Primeiro gol do Vasco. 1x1. Hugo Moura inverteu bem para Lucas Piton, que jogou na área. Vegetti ganhou no alto, serviu Nuno Moreira, e o português venceu Gil para cabecear firme e balançar as redes do Santos.

- Segundo gol do Vasco. Piton sofreu falta na entrada da área, na risca para Payet jogar no tumulto. O francês fez grande cruzamento, encontrou Vegetti livre, que só deslocou Gabriel Brazão. Momento de êxtase em São Januário.





Bahia 1 x 1 Corinthians: dois gols após cruzamento

- Gol do Bahia. Juba levou pela esquerda em velocidade, passou por Ramalho e cruzou para a área. Gilberto acertou uma cabeçada firme para o fundo do gol.

- Gol do Corinthians. Breno Bidon encontrou cruzamento para Héctor Hernández, que fez de cabeça.