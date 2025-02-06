Primeiro clássico do ano contra o Palmeiras será 'termômetro' para titulares do Corinthians

O Corinthians busca sua primeira vitória com força máxima no ano diante do Palmeiras, nesta quinta-feira (6), pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico Ramón Díaz projeta ter o termômetro de ritmo dos seus titulares na partida.





O Timão vem de sequência vitoriosa com escalações mistas no Paulista, mas quer conquistar a mesma confiança com força máxima em campo diante do principal rival. A única derrota da equipe alvinegra -desde novembro de 2024- foi no clássico contra o São Paulo, por 3 a 1, no último dia 26.





Precisamos impor nosso jogo, colocar a bola no chão, manter a nossa posse. Por mais que a gente tenha o contra-ataque, nosso jogo é esse. Temos que ter a bola para envolver o adversário. Se conseguirmos a bola, acho que vamos ter tudo para fazer um bom jogo e conseguir a vitória.Hugo Souza, goleiro do Corinthians

Ramón encara o Dérbi como "teste de fogo" para os 11 titulares. O técnico argentino quer usar o desempenho do jogo para entender quem, de fato, está em sua melhor forma física e quem ainda precisa de mais tempo para alcançar os 100%.





O próprio elenco alvinegro entende que o time titular não alcançou o auge físico por ainda estar em pré-temporada. Ramón e Emiliano, auxiliar do treinador, chegaram a falar abertamente sobre o pouco tempo de preparação em coletivas recentes e criticaram a Federação Paulista de Futebol (FPF) pela organização do calendário estadual.





Ainda [estamos em pré-temporada] sim. Temos um preparador muito bom, que é o Diego. Como temos um jogo atrás do outro, é importante o rodízio. Estamos felizes pelo resultado, pelo rodízio, pela preparação.Alex Santana, volante do Corinthians





Enquanto isso, os jogadores reservas -mais inteiros fisicamente pelo menor desgaste em 2024 - têm dado conta do recado para que Ramón possa poupar. O rodízio promovido pela comissão alvinegra é uma estratégia de sucesso no Paulistão e ainda funciona como laboratório.





Vale lembrar que o time principal ainda tem baixas importantes: Gustavo Henrique e Rodrigo Garro. Enquanto o zagueiro trata uma lesão no tendão patelar do músculo adutor da perna direita, o meia está em transição física. O lateral-direito Matheuzinho também é dúvida por ter sentido um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda há alguns dias.





O Dérbi desta quinta está marcado para as 20h (de Brasília), no Allianz Parque, com arbitragem de Raphael Claus.





O Timão deve ter em campo a seguinte formação: Hugo Souza; Matheuzinho (Léo Maná), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Igor Coronado; Memphis Depay e Yuri Alberto.



