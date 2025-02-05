Londrina Vôlei enfrentará o Flamengo no Moringão nesta sexta

Nesta sexta-feira (7), o Londrina Volêi enfrentará o Flamengo pela 9° rodada da Superliga B feminina, às 19h, no ginásio de esportes Moringão, em Londrina. O adversário está em 5º colocado da competição e que tem logo atrás, em 6º lugar, justamente a equipe londrinense. Os ingressos para a partida já estão disponíveis.





O time londrinense volta à quadra em busca de uma reabilitação após sofrer a primeira derrota dentro de casa. No último domingo (2), a equipe foi superada pelo Louveira, por 3 sets a 1, e vive agora a expectativa de vencer o rubro-negro com o apoio da torcida londrinense, que vem levando bom público ao Moringão.

“É um time bem estruturado e forte fisicamente, por isso estamos trabalhando em cima dos vídeos dos jogos deles que nós temos, para tentar neutralizar os pontos fortes e conseguir a vitória. Assim, a gente passa eles na tabela e assume o 5° lugar”, projetou o técnico londrinense, Juliano Trindade.





O treinador do Londrina Vôlei diz ainda que o “objetivo maior” da equipe na competição é a permanência na Superliga B na próxima temporada. E a manutenção perto do topo da tabela é fundamental para isso. O time do Flamengo vem de uma vitória em casa no último sábado (1°), quando derrotou o Ascade, do Distrito Federal, por 3 sets a 1.

Ingressos





Os ingressos para a partida de sexta-feira (7) podem ser adquiridos na bilheteria do ginásio antes do jogo ou neste endereço . A entrada inteira custa R$10 e a meia R$ 5. Já o ingresso para acompanhar o jogo das cadeiras na quadra vale R$ 20.



