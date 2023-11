Primeiro reforço do Palmeiras de 2024 está no Brasil; quem mais pode chegar

O meio-campista Aníbal Moreno está no Brasil para realizar exames médicos no Palmeiras e assinar seu pré-contrato com o novo clube - que defenderá a partir do ano que vem. Ele aproveitou a pausa para a Data Fifa para resolver essas pendências.







O clube alviverde pagará 7 milhões de dólares (cerca de R$ 34 milhões na cotação atual) de forma parcelada ao Racing, com mais 1 milhão de dólares (R$ 4,9 milhões) por metas a serem cumpridas pelo jogador com a camisa alviverde.





Quem mais pode chegar?

Aníbal é a reposição de Danilo, negociado no início do ano com o Nottingham Forest. O Alviverde negociou a cria da Academia por cerca de R$ 110 milhões, mas não conseguiu encontrar no mercado uma reposição à altura. Abel Ferreira precisou improvisar Zé Rafael como primeiro volante, e até hoje o Palmeiras atua com o camisa 8 nessa posição.

Ideia do clube é contratar mais três ou quarto reforços para 2024. Anderson Barros tem a missão de buscar um meio-campista com características defensivas --que já é Aníbal Moreno--, um meia mais ofensivo (para repor a saída de Scarpa) e um atacante que jogue pelo lado do campo.





Número de contratações pode aumentar com eventuais saídas. A defesa, por exemplo, é uma posição que pode ter baixas para o ano que vem. Gómez foi alvo do Al Nassr e do Al Ittihad, ambos da Arábia Saudita, e Luan entrou no radar do Krasnodar, da Rússia, e de um time mexicano. O clube só abrirá mão de jogadores se tiver uma proposta boa para todos os envolvidos.

Investimento mais alto para 2024. O Palmeiras gastou em 2022 com nomes que não funcionaram como Rafael Navarro, Atuesta e Bruno Tabata. Dessa forma, o clube não conseguiu investir muito neste ano — tanto é que apenas o atacante Artur e o meio-campista Richard Ríos chegaram ao clube. A história deve mudar para a próxima temporada.





Segundo Andre Hernan, colunista do UOL, o Palmeiras ofereceu um contrato de 4 anos para Bruno Henrique, do Flamengo. No entanto, a vontade do atleta é seguir no Rubro-negro e a renovação deve se tornar oficial em breve.





Outro nome que surgiu nos últimos dias foi o de Gustavo Scarpa. O Atlético-MG está negociando para repatriar o jogador que está na Grécia. No entanto, de acordo com Marcelo Hazan, também colunista do UOL, o Palmeiras não entrará na disputa pelo jogador.





A avaliação é de que se trata de uma negociação cara para os padrões do futebol brasileiro, entre pagamento de direitos econômicos aos ingleses, além de salários e luvas para Scarpa.