Quanto o Palmeiras já gastou e quanto ainda pode receber no mercado da bola

O Palmeiras já acertou a contratação de três jogadores no mercado da bola, e encaminhou a venda de outros dois atletas. O UOL listou como esses movimentos impactam os cofres do Alviverde.





QUANTO O PALMEIRAS GASTOU EM REFORÇOS

Publicidade

Publicidade





Aníbal Moreno: O clube pagará 7 milhões de dólares (cerca de R$ 34,1 milhões na cotação atual) ao Racing pelo meio-campista argentino de 24 anos, mais 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4,8 milhões em bônus por metas a serem cumpridas pelo atleta.





Bruno Rodrigues: O Palmeiras superou a concorrência de clubes do Brasil e de fora para fechar com o atacante de 26 anos. Bruno chega ao Alviverde com contrato até 2028 e 80% dos direitos adquiridos por cerca de R$ 25 milhões.

Publicidade





Caio Paulista: O lateral esquerdo de 25 anos, que também pode atuar como atacante, foi anunciado ontem como reforço do Palmeiras. Ele custará 3,8 milhões de dólares (cerca de R$ 18,5 milhões na cotação atual) ao clube.





Contratações até o momento totalizam R$ 77,6 milhões. Mesmo com três reforços confirmados, o UOL apurou que o Alviverde ainda estuda a contratação de um meia, para ser o substituto de Raphael Veiga, e um atacante para suprir a saída de Endrick para o Real Madrid no meio do ano.

Publicidade