Quarteto fantástico 'dá liga', e São Paulo empolga em início de 2025

O 'quarteto fantástico' do São Paulo aplicou sua primeira goleada na temporada ao bater o Mirassol por 4 a 1 e segue empolgando em 2025 trocando gols e assistências.

Quarteto "dá liga"





Oscar, Lucas, Luciano e Calleri já somam sete gols em quatro jogos juntos. O quarteto atuou contra Guarani, Corinthians, Santos e Mirassol.

Além dos gols, já foram cinco assistências: duas de Calleri, duas de Oscar e uma de Luciano. Nos jogos em que o quarteto iniciou, apenas um gol não passou pelos pés de nenhum deles: o último contra o Mirassol, com passe de Erick para André Silva.





Lucas é o artilheiro da temporada com três gols, seguido por Oscar com dois tentos. André Silva, intruso no quarteto, soma também dois gols, enquanto Calleri e Luciano têm um cada.

O argentino, inclusive, era o único que ainda não tinha marcado e carregava um jejum de gols desde a eliminação para o Botafogo na Libertadores. Ele quebrou o jejum diante do Mirassol, mas ainda pediu a autoria do primeiro gol, anotado pela arbitragem para Oscar -o camisa 9 afirma que tocou na bola que foi cruzada para a área na direção do gol.





O Tricolor não marcava quatro gols em uma mesma partida desde 16 de julho de 2023, quando bateu o Santos por 4 a 1 no Morumbis. Calleri, duas vezes, David e Alexandre Pato marcaram naquela oportunidade.





Agora, a tendência é que o quarteto seja poupado em um dos dois próximos jogos: ou no sábado contra o Red Bull Bragantino, ou na segunda-feira contra a Inter de Limeira, em Brasília. O Tricolor terá uma maratona de três jogos em seis dias, fechando na quinta-feira contra o Velo Clube, também em Brasília.



