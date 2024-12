Quatro times da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 estão sem técnico

Metade de dezembro já se passou e quatro times que disputarão a Série A de 2025 ainda não têm um técnico definido para a próxima temporada. O UOL detalha o cenário de cada um deles.





À PROCURA DE UM TREINADOR





Atlético-MG. Luís Castro é o nome da vez no time mineiro. O técnico tem em mãos uma proposta do Atlético-MG, mas não demonstra pressa em definir o seu futuro. Cuca é um nome que aparece como segunda opção da diretoria. O clube busca um treinador após demitir Gabriel Milito no dia 4 de dezembro -ele foi demitido após os vices na Libertadores e Copa do Brasil.





Grêmio. O time gaúcho ainda não deu sinais de qual pode ser o seu futuro técnico. A diretoria busca um novo comandante após chegar a um consenso com Renato Gaúcho para o término do vínculo após o último Campeonato Brasileiro.





Santos. Gustavo Quinteros, campeão argentino pelo Vélez Sarsfield, é o nome do momento. Antes, o Santos chegou a negociar com Luís Castro, mas as conversas foram encerradas. Pedro Caixinha foi cogitado, porém também não avançou. De volta à Série A, o Santos teve Fabio Carille no comando durante todo o ano de 2024, mas encerrou o vínculo com o treinador após o título da Série B.





Vasco. O time carioca tem Renato Gaúcho como o plano A para o cargo em 2025. As partes devem se encontrar ainda esta semana para debaterem a ideia. Luís Castro também já esteve em pauta, mas não houve negócio.





LISTA PERDE UM INTEGRANTE, MAS PODE GANHAR OUTRO





O Mirassol era integrante da lista até a noite da última segunda-feira (16). O clube paulista confirmou a chegada de Eduardo Barroca. A diretoria havia buscado Fabio Carille, que negou a oferta. Mozart, que comandou o clube no acesso à Série A, deixou o cargo após o fim da Série B.





O Botafogo pode entrar para a lista. Artur Jorge tem contrato vigente com o clube carioca, mas tem propostas do mundo árabe para deixar o Botafogo. Ele tem feito mistério quanto ao futuro após conduzir o time ao título inédito da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.





"Não sei [até quando vai esperar]. O Artur começou agora o período de férias, no momento só quer aproveitar a família. Somente mais para frente irei encontrá-lo para conversar sobre o futuro", disse Hugo Cajuda, empresário de Artur Jorge, ao UOL.





TÉCNICOS DOS TIMES DA SÉRIE A DE 2025





Atlético-MG: ainda sem técnico

Bahia: Rogério Ceni

Botafogo: Artur Jorge

Bragantino: Fernando Seabra

Ceará: Léo Condé

Corinthians: Ramón Díaz

Cruzeiro: Fernando Diniz

Flamengo: Filipe Luís

Fluminense: Mano Menezes

Fortaleza: Juan Pablo Vojvoda

Grêmio: ainda sem técnico

Internacional: Róger Machado

Juventude: Fábio Matias

Mirassol: Eduardo Barroca

Palmeiras: Abel Ferreira

Santos: ainda sem técnico

São Paulo: Luis Zubeldía

Sport: Pepa

Vasco: ainda sem técnico

Vitória: Thiago Carpini