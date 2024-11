'Quem quer o fim dos Estaduais está redondamente enganado', diz diretor da CBF

O diretor de competições da CBF, Julio Avellar, defendeu a manutenção dos Estaduais no futebol brasileiro.

Julio Avellar entende que o fim dos Estaduais não é o caminho para um calendário melhor no Brasil.





Avellar destacou a importância dos Estaduais financeiramente e também na formação de novos jogadores ano após ano para o país.





O diretor explicou as dificuldades de montar o calendário no CBF Summit, evento de debate de gestão de futebol que ocorreu em São Paulo na terça-feira (26).





"Extinção dos Estaduais não é solução. Quem quer o fim dos Estaduais está redondamente enganado. Não dá para comparar com Inglaterra e Espanha. Nós somos diferentes. O Brasil é um continente, nossos estados são como países da Europa. Estadual fomenta o futebol. Mais de 600 clubes beneficiados pelos Estaduais. Economia baseada nos Estaduais. Existe um vendedor de cachorro quente que sustenta a família pelos Estaduais. Quem torce pela extinção do Estadual está errado. Não é assim o futuro do calendário. Estaduais revelam talentos", afirmou o diretor.