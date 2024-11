Londrina EC acerta com Wallace e traça perfil experiente para o elenco

O Londrina inicia oficialmente nesta quarta-feira (27) a sua preparação para 2025. Os jogadores se apresentam ao técnico Claudinei Oliveira, que terá 45 dias de trabalho até a estreia no Campeonato Paranaense, dia 12 de janeiro contra o Coritiba, no Couto Pereira.







Entre 15 e 20 jogadores devem voltar aos treinos a partir desta quarta, entre eles algumas caras novas, remanescentes da atual temporada e alguns garotos do time sub-20 que serão incorporados ao elenco principal. O técnico Claudinei Oliveira voltou aos trabalhos na tarde de terça-feira (26).





De forma oficial, o LEC anunciou apenas uma contratação. O experiente zagueiro Wallace, 36 anos, assinou contrato com o clube por um ano . Revelado no Vitória, o jogador passou com sucesso por Corinthians, Flamengo, Grêmio, além do futebol da Turquia. No Timão, em 2012, foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes.

Nas últimas três temporadas, Wallace foi o capitão do Brusque. Em 2024, apesar do rebaixamento do time catarinense para a Série C, o zagueiro foi um dos destaques e atuou em 55 das 59 partidas oficiais do clube. Na Série B, jogou 35 jogos como titular.





Além de Wallace, o Londrina busca mais três ou quatro jogadores experientes para serem a base do time para o Estadual, mas também de olho na Série C. As prioridades são as contratações de um goleiro, um meia e dois atacantes mais rodados.





Em relação ao elenco que jogou o último Brasileiro, o Alviceleste anunciou as renovações de contrato do goleiro Elzo e do atacante Henrique. Outros cinco jogadores com vínculos vigentes também vão permanecer: o lateral Maurício, o volante Kadi, o meia Gustavo França e os atacantes Iago Teles e Pablo.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: