Quem são os 'reforços' confirmados por Abel no elenco do Palmeiras de 2025?

O técnico Abel Ferreira confirmou que quatro jogadores do time sub-20 farão parte do elenco profissional do Palmeiras em 2025.





O QUE ELE DISSE





"Acreditamos nos jogadores que temos. O Luighi já jogou conosco. Tem o Thalys que está fazendo uma temporada fantástica e seguramente já sabemos quem vai subir da equipe B para a A. Contamos com Thalys, Luighi, Figueiredo, Benedetti, zagueiro canhoto. É o que temos feito desde que chegamos aqui: competir e construir. Não vamos buscar jogadores que não tenham qualidade. Queremos jogadores com qualidade, que venham a acrescentar, disse Abel, após a vitória por 1 a 0 contra o Grêmio.





MAS AFINAL, QUEM ELES SÃO?





Luighi





Luighi é um centroavante que também sabe jogar caindo pelo lado esquerdo. Ele tem 18 anos, mas fez grande temporada no time sub-20 e é o único da lista que já estreou no profissional - inclusive marcando gol nesta edição do Brasileiro contra o Flamengo.





O garoto teve grande evolução no clube nesses últimos três anos, foi acompanhado pela comissão técnica de Abel e desperta grandes expectativas. Em 2022, no time sub-17, foram 40 jogos e 15 gols marcados. Em 2023, pelo time sub-17 e sub-20, foram 28 jogos e 23 gols. E em 2024, pelo time sub-20, Luighi atuou em 33 jogos, marcou 17 gols e deu duas assistências.





O Arsenal e o Southampton, ambos da Inglaterra, conversaram com o Palmeiras sobre a possibilidade de contratá-lo na última janela de transferências, mas o clube quer vê-lo brilhar no profissional. Após o assédio do futebol europeu, o Alviverde renovou o contrato do jogador e aumentou a multa para 80 milhões de euros (R$ 492 milhões).





Figueiredo





O meio-campista de 18 anos era um dos principais nomes da geração que teve Endrick e Estêvão, mas duas graves lesões no joelho frearam sua ascensão. Em setembro de 2022, em jogo do Brasileirão sub-20, o meia rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e ficou nove meses longe dos gramados.





Em junho de 2023, Figueiredo retornou aos campos e estava reencontrando seu bom futebol - até chegou a ser convocado para o Mundial sub-17 no ano passado -, mas em outubro sofreu uma nova lesão gravíssima: rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficou mais 11 meses parado (contando as duas lesões, foram 20 meses sem jogar).





Mesmo com as graves lesões, o Palmeiras optou por Figueiredo fazer sua reta final de recuperação com os profissionais e agradou Abel. O atleta está no clube desde os dez anos, foi vitorioso nas categorias da base e ainda gera expectativas dentro do clube. No ano passado, o Alviverde renovou com Figueiredo até setembro de 2026 com uma multa rescisória milionária: 60 milhões de euros (cerca de R$ 363 milhões na cotação atual).





Thalys





O atacante de 19 anos tem uma média impressionante de gols em 2024. Na atual temporada, ele tem 43 jogos e 31 gols marcados - superou por muito seus números do ano passado pelo sub-20, quando atuou em 38 jogos e marcou 14 gols.





Natural de São Miguel dos Campos, em Alagoas, Thalys iniciou a carreira no CRB e chamou a atenção do Palmeiras após se destacar em um jogo contra o São Paulo. No CRB, Thalys disputou uma partida da Copa do Brasil sub-17 contra o Tricolor e foi recrutado pelo Palmeiras em 2021.





Thalys é polivalente e pode atuar como atacante, segundo atacante ponta esquerda e ponta direita. O jornal 'As', da Espanha, publicou no início do ano que Barcelona, Juventus e Manchester United estão acompanhado de perto a evolução do jovem.





Benedetti





Benedetti é um zagueiro canhoto, deficiência apontada por Abel no Palmeiras há muito tempo, tem 18 anos e 1,97m.





Ele chegou ao Alviverde em 2022, quando tinha 15 anos, e teve destaque jogando pela Ferroviária. O defensor agrada pela facilidade de jogar mesmo sendo tão alto.





Pelo time sub-20, o zagueiro tem 10 gols na temporada -um número bem alto para a posição- em 37 partidas.





Nesta temporada, o defensor foi relacionado por Abel Ferreira para o jogo contra o Grêmio no primeiro turno, mas não estreou.





