'Queremos que dê certo', diz presidente do Flamengo sobre renovação de Gabigol

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, voltou a falar sobre a situação de Gabigol. Ele afirmou que não houve nenhuma conversa recente com o jogador sobre a renovação do contrato.







"Tudo que a gente quer é que dê certo. Não teve nenhuma conversa com ele recentemente. O que conversamos com ele é conhecido por todos. Esse desejo do Gabigol é também um desejo de todo torcedor do Flamengo: que volte a ser esse grande artilheiro que foi tão importante nas conquistas do clube", declarou Rodolfo Landim.





Landim admitiu recentemente que vai reavaliar a situação do jogador ao final da temporada. No momento, a proposta nas mãos de Gabigol é de mais um ano de contrato e aumento salarial de quase 50%.

No final de 2023, o acordo foi de cinco anos de contrato. Landim, porém, barrou e a novela se estendeu ao longo do ano todo.





"Confiamos muito nele como pessoa, no futebol. Óbvio que, fruto de um período que o resultado não foi o esperado, reavaliamos, negociamos o contrato de uma forma de não agrada ele. Mas tudo é momento. Ele está em outro momento pessoal, nitidamente mais animado e feliz com a chegada de um novo técnico. Tudo que queremos é que dê certo. É um grande ídolo. A gratidão que temos pelo que ele já fez no Fla é imensa. Esperamos fazer com que essa gratidão só cresça. Ele é jovem e tem muito a render."





Gabigol vem tendo mais chances sob o comando de Filipe Luís. O atacante vive uma dia a dia mais leve desde a saída de Tite.