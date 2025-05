Questão burocrática com Bombeiros pode adiar reestreia do Londrina EC no VGG

O Londrina pode ter sua reestreia no estádio VGD adiada por problemas burocráticos. Mesmo com as obras encaminhadas para quarta-feira (5), data da partida contra o Azuriz, pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense, o Corpo de Bombeiros não aprovou o primeiro laudo solicitado pelo clube para a liberação.





Em conversa com a FOLHA, Paulo Assis, CEO da SAF do Londrina Esporte Clube, explicou o problema e revelou que um arquiteto foi contratado para elaborar um projeto em 24 horas buscando a resolução do caso.





“Tem um projeto que foi apresentado em 2016 e nos baseamos nesse projeto. Viram que esse projeto não está adequado. Corremos ontem (quinta-feira) e contratamos um arquiteto que fez o projeto de ontem para hoje. Então, vamos agora para que eles façam uma vistoria de quesitos mínimos. Tudo o que for estrutural podemos ter uma TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) e justificar. Por exemplo, o corredor que tem debaixo da arquibancada é menor do que exige hoje, mas como vou construir outro? Eles aceitam desde que a gente comprove que existe desde antes”, explicou o dirigente.





Por conta desse imbróglio, o primeiro documento solicitado pelo LEC, na quinta-feira (30), foi recusado pelo Corpo de Bombeiros.

“A questão é que vão pedir coisas que não podemos fazer. O estádio é dos anos 1950, eles disseram compreender isso, mas que não podem dispensar de ofício porque temos que justificar e juntar fotos da época”, seguiu Paulo Assis.





“O bombeiro não te dá consultoria, você tem que saber interpretar norma. A burocracia cria uma margem terrível e depende de quem vai ler seu processo.”

Após o Corpo de Bombeiros, que deve indicar a capacidade de público do VGD, o LEC ainda precisa da vistoria da Polícia Militar, que só vai ao local após o laudo inicial, mesmo que o travamento seja apenas burocrático.





Por precaução, o LEC já tomou a atitude de deixar o Estádio do Café como padrão para o jogo contra o Azuriz na próxima quarta. Entretanto, o clube vai esperar até o limite do horário para abrir a venda de ingressos, que é segunda-feira (3), às 20h. O time tem um treino programado para o VGD na terça-feira (4) para reconhecimento do gramado.





Vale lembrar que o clube confirmou a partida contra o Azuriz como retorno ao VGD no último dia 10 de janeiro, antes mesmo da estreia no Campeonato Paranaense.