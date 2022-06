Quinze anos depois, Lucas Leiva está de volta ao Grêmio

O volante Lucas Leiva retornou ao Grêmio. O jogador de 35 anos, revelado pelo Tricolor gaúcho, teve a volta anunciada pelo clube nesta segunda-feira (27), 15 anos depois de ser negociado com o Liverpool (Inglaterra). O contrato dele, que vai vestir a camisa 15 (a mesma que usou em 2005, ano em que estreou no profissional), é válido até dezembro de 2023.

“O Grêmio, para mim, foi o início do sonho. No futebol, às vezes, a gente planeja e não dá certo, mas o momento de voltar chegou. Para mim, não importa onde o Grêmio está, importa ter a oportunidade de representar esse time, que significa tanto para mim. O clube fez esforço para me trazer e eu fiz esforço para voltar. O mais importante é deixar as vaidades e o ego de lado por um único objetivo, que é retornar à Série A”, disse, em entrevista coletiva na arena tricolor, em Porto Alegre.

No entanto, com a abertura da janela de transferências do futebol brasileiro só em 18 de julho, a provável reestreia dele pode se dar no dia seguinte, diante do Brusque, às 19h (horário de Brasília), no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), válida pela 19ª rodada da Série B. O primeiro jogo na arena deverá ser em 23 de julho, com a Ponte Preta, também às 19h, pela 20ª rodada.





“Não jogo desde o dia 22 de maio, mas tenho treinado sozinho, um treinamento de manutenção. Agora vou começar a treinar com o time, é diferente, vamos ver como será nas próximas semanas, mas têm grandes chances de estar disponível quando a janela abrir”, comentou.