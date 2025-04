Ramón Díaz vira técnico argentino com mais títulos na história após o Paulista

Ramón Díaz passou a ser o técnico argentino com mais títulos na história após a conquista do Paulistão com o Corinthians.





O treinador argentino chegou a 17 títulos conquistados na carreira. Em segundo colocado, Helenio Herrera, ex-Barcelona e Inter de Milão, possui 16 taças. Carlos Bianchi, por Vélez e Boca Juniors, e Marcelo Gallardo, por Nacional e River Plate, aparecem na terceira posição empatados na lista, com 15.





O treinador se derreteu pela equipe alvinegra e relatou que sem os jogadores não teria conquistado o torneio. Ramón completou ainda que há objetivos pela frente a serem alcançados.





"Tenho de agradecer aos jogadores do Corinthians. Sem eles, não seria o treinador mais vencedor da Argentina. Os jogadores me deram essa satisfação enorme. Não é fácil chegar da Argentina e conseguir esse feito no Brasil. Tenho de agradecer a todo o corpo técnico. Todos fizeram um grande trabalho para que chegássemos aqui. Vamos seguir. Temos de seguir alcançando objetivos", disse.





Este é o primeiro título de Ramón no Brasil, após treinar Botafogo e Vasco. O argentino conquistou taças ainda por Al Hilal, San Lorenzo e River Plate, onde foi campeão da Copa Libertadores, em 1996.