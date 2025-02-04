Ramón tem aproveitamento perfeito com Corinthians 'alternativo' no Paulista

O técnico Ramón Diáz tem 100% de aproveitamento com o Corinthians ao utilizar escalações alternativas -o famoso time misto- no Campeonato Paulista.





A comissão alvinegra tem seis vitórias em seis jogos mesclando titulares e reservas até o momento. Desses confrontos, apenas dois contaram com um equilíbrio entre atletas do time A e B. Nos outros quatro, a equipe foi quase toda composta por nomes que ocupam o banco de reservas.





A única derrota do Timão desde o início do estadual foi justamente com força máxima -3 a 1 para o São Paulo no Morumbis.





Ramón adotou a estratégia de elenco misto por conta do calendário, mas acabou acertando em outro sucesso neste início de ano: a competição entre os atletas. A receita tem dado certo, inclusive para o ataque. Talles Magno, que em 2024 foi basicamente um jogador de segundo tempo, é o atual artilheiro da equipe com 4 gols marcados. A comissão pensa até em alterar o esquema tático para integrar Talles em um quarteto ofensivo.





Outro destaque foi a promoção de 11 garotos que disputaram a Copinha, a pedido de Ramón e seu auxiliar, Emiliano Díaz. Os treinadores têm histórico de trabalhar bem com com atletas jovens e estão dando espaço para os novos talentos se desenvolverem.





Na última segunda-feira (3), dois deles foram titulares: o lateral-direito João Vitor "Jacaré" e o meia Luiz Eduardo. Os dois são "queridinhos" da dupla argentina e devem ser bastante acionados neste ano, assim como na vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0.





O goleiro Hugo Souza, destaque da partida em Novo Horizonte, aprovou a escalação e a coragem do técnico em bancar os jovens. "Parabéns à comissão técnica, que teve coragem de colocar os meninos para jogar. Era o que o jogo pedia, um time físico e forte. Soubemos suportar a pressão, graças a Deus conseguimos o resultado."



