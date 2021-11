Real Madrid vence Shakhtar na Champions com Benzema e Vinicius Jr. inspirados

O Real Madrid alcançou nesta quarta (3), diante do Shakhtar Donetsk, uma marca histórica na Champions League, ao se tornar a primeira equipe a cruzar a barreira dos mil gols na competição. De quebra, derrotou o time ucraniano no Santiago Bernabéu, por 2 a 1, e se manteve na liderança do Grupo D.



Coube ao francês Karim Benzema, 33, marcar o milésimo gol madrilenho no torneio após receber uma assistência de Vinicius Jr., aos 14 minutos da etapa inicial. Antes do intervalo, aos 39, o volante brasileiro Fernando deixou tudo igual.



No segundo tempo, a dupla ofensiva do Real voltou a mostrar sintonia. Aos 16 minutos, o brasileiro serviu o francês e o camisa 9 finalizou rasteiro para marcar o segundo gol dele e definir a vitória espanhola.

No total, o Real tem agora 1.001 gols na Champions. Completam a lista dos cinco clubes que mais vezes balançaram as redes na história do torneio Bayern de Munique (768), Barcelona (655), Manchester United (529) e Juventus (468), de acordo com dados da Uefa.



Com 455 partidas realizadas no campeonato, o time de Madrid tem uma média de 2,1 gols por duelo ao longo de suas 47 participações na Champions.



O maior campeão da competição, com 13 canecos, é também o que mais sofreu gols: 497.



Na atual edição, o Real Madrid lidera o Grupo D, com 9 pontos. A Inter de Milão aparece em segundo, com 7 pontos, à frente do Sheriff, o terceiro, com 6. Também nesta quarta, os italianos venceram a equipe da Moldávia por 3 a 1, fora de casa.



Com apenas 1 ponto somado, o Shakhtar está na lanterna restando mais duas rodadas para o fim da fase de grupos.



Na Itália, o Milan somou o primeiro ponto na Champions nesta quarta, diante do Porto, mas permanece na lanterna do Grupo B, após o empate por 1 a 1. Luis Díaz abriu o placar para os portugueses e Mbemba fez o gol dos italianos.



A equipe de Portugal soma 5 pontos e, por enquanto, está na vice-liderança da chave, atrás do Liverpool, que soma 12. Também nesta quarta, o time inglês venceu por 2 a 0 o Atlético de Madrid, terceiro colocado, com 4 -Diogo Jota e Sadio Mané fizeram os gols no estádio Anfield.



Pelo Grupo A, o Paris Saint-Germain cedeu um empate para o RB Leipzig nos acréscismo depois de buscar uma virada na partida. Nkunku abriu o placar, os franceses viraram com dois gols de Georginio Wijnaldum, mas Szoboszlai deixou tudo igual perto do fim da partida.



O PSG, que atuou sem Lionel Messi, poupado por causa de dores musculares, é o segundo colocado do Grupo A, com 8 pontos, uma menos do que o Manchester City, o líder. Em casa, a equipe inglesa ganhou do Club Brugge por 4 a 1.



O clube belga é o terceiro colocado da chave, com 4 pontos, enquanto os alemães estão na lanterna, agora com o primeiro ponto somado.



Confira os confrontos da 4ª rodada da fase de grupos da Champions



Terça (2)



Grupo E



Bayern de Munique 5 x 2 Benfica

Dínamo de Kiev 0 x 1 Barcelona





Grupo F



Atalanta 2 x 2 Manchester United

Villarreal 2 x 0 Young Boys





Grupo G



Wolfsburg 2 x 1 RB Salzburg

Sevilla 1 x 2 Lille





Grupo H



Malmö 0 x 1 Chelsea

Juventus 4 x 2 Zenit





Quarta (3)



Grupo A



Manchester City 4 x 1 Club Brugge

RB Leipzig 2 x 2 Paris Saint-Germain





Grupo B



Milan 1 x 1 Porto

Liverpool 2 x 0 Atlético de Madrid





Grupo C



Borussia Dortmund 1 x 3 Ajax

Sporting 4 x 0 Besiktas





Grupo D



Real Madrid 2 x 1 Shakhtar Donetsk

Sheriff 1 x 3 Internazionale