Recebido com festa, Cássio diz que será feliz no Cruzeiro

O Cruzeiro confirmou nesta terça-feira (21) o que já era de conhecimento geral desde a semana passada. O goleiro Cássio, após 12 anos e meio defendendo o Corinthians, passará a vestir a camisa da agremiação celeste.



O clube mineiro anunciou que fechou com o arqueiro de 36 anos um contrato de três temporadas e meia, com término previsto para dezembro de 2027. O jogador chegou a Belo Horizonte e foi recebido com festa por seus novos torcedores.

Aclamado por centenas no centro de treinamento da equipe, a Toca da Raposa, Cássio falou brevemente sobre o acerto. Por causa das regras da janela de transferências, ele só poderá entrar em campo a partir de 10 de julho.



"Muito feliz e empolgado", afirmou o gaúcho, já com uma camisa do Cruzeiro. "Tenho certeza de que serei muito feliz aqui", acrescentou o arqueiro, que desembarcou na capital mineira em um jatinho do acionista majoritário do clube, Pedro Lourenço.

"É o início. Um grande time começa por um grande goleiro. O Cruzeiro é grande. O tamanho do Cássio representa. O Cruzeiro tem que subir o patamar. Eu sou torcedor. A emoção é muita", declarou Lourenço.