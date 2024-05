Novidade da seleção não deixou saudade no Corinthians

Convocado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira, Éderson não deixou saudade no Corinthians. Ele defendeu o clube paulista em 2020.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Éderson ascendeu desde a saída do Corinthians e atualmente é destaque da Atalanta (ITA), finalista da Europa League.

Publicidade



A passagem no time alvinegro foi discreta. Um membro da comissão técnica do Corinthians conviveu com Éderson e disse à reportagem: "Parece outro cara na Europa".



O meio-campista até que começou bem no Corinthians, mas caiu de rendimento e passou a nem ser relacionado. Pessoas próximas ao atleta dizem que o problema foi lidar com a pressão do clube do Parque São Jorge.

Publicidade



A reclamação no Corinthians era de um Éderson "irregular", que alternava entre bons e maus jogos e treinamentos, sem convencer os treinadores. O mau momento do time como um todo também pesou contra.



Éderson teve que pedir para sair duas vezes até ser atendido. O destino foi o Fortaleza, onde ele evoluiu sob o comando de Juan Pablo Vojvoda.

Publicidade



O Corinthians negociou Éderson com o Salernitana (Itália) antes mesmo do fim de empréstimo. O preço foi 6,5 milhões de euros (R$ 39 mi, à época).



Em seis meses, Éderson foi do Salernitana ao Atalanta e o preço mais do que dobrou: de 6,5 para 15 milhões de euros (R$ 83 mi).

Publicidade



O jogador de 24 anos não demorou a se firmar na Atalanta e virou titular absoluto em um time mais ofensivo, de proposta diferente do Salernitana.



Éderson evoluiu taticamente e agora pode jogar como primeiro e segundo volante, além de armador. Essa polivalência chamou a atenção de Dorival para a convocação da Copa América.



O novo jogador da seleção já foi especulado em gigantes como Liverpool e Manchester United, mas seus representantes afirmam que não ouvirão nenhuma proposta até a final da Europa League contra o Bayer (Alemanha), na próxima quarta-feira (22).