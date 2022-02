Tabela do Brasileirão é divulgada pela CBF; veja os jogos da primeira rodada

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quarta-feira (2) a tabela das 38 rodadas que compõem o Campeonato Brasileiro de 2022. A competição começa no dia 9 de abril e vai até 21 de novembro, encerrando mais cedo devido à Copa do Mundo que acontecerá no Catar, prevista para iniciar no mesmo dia.



O Flamengo, vice-campeão de 2021, estreia contra o Atlético-GO. Já o campeão, Atlético-MG, vai enfrentar o Avaí, que garantiu a passagem à primeira divisão no ano passado. O Santos jogará fora de casa contra o Fluminense, enquanto o São Paulo recebe o clube parananense Athlético.

