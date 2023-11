Reforço em silêncio: Corinthians tem acordo por lateral há quase dois meses

O primeiro reforço do Corinthians deve ser Hugo, lateral-esquerdo do Goiás. E essa negociação começou há quase dois meses.







Publicidade

Publicidade

Hugo já era bem avaliado pelos analistas do Corinthians e contou com a aprovação do técnico Mano Menezes no fim de setembro.





Na primeira semana de Mano, o treinador ouviu o nome, avaliou e deu ok para o acordo. Com contrato apenas até 31 de dezembro deste ano, Hugo acertou um pré-acordo com o Corinthians para sair de graça do Goiás em 2024. Os custos com salário e luvas foram considerados baixos.

Publicidade





Para ser anunciado pelo Corinthians, restam apenas exames médicos e assinatura. Essa formalização deve ocorrer ao fim do Campeonato Brasileiro.





MERCADO DIFÍCIL

Publicidade





O Corinthians não tem outra negociação avançada além de Hugo. Os demais nomes aprovados por Mano Menezes envolveriam custos elevados.





O presidente Duilio Monteiro Alves tem mandato apenas até dezembro e viu Hugo como oportunidade de mercado. Ele não deve fazer investimentos maiores nessa reta final de gestão.





A eleição ocorrerá no próximo dia 25 de novembro. Duilio apoia André Negão, candidato da situação. Augusto Melo é o nome da oposição.