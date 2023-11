Respiro no Brasileirão faz Mano acelerar busca por reforços no Corinthians

O respiro na tabela do Campeonato Brasileiro faz o técnico Mano Menezes acelerar a busca por reforços no Corinthians.







A prioridade de Mano era afastar o Corinthians da zona do rebaixamento. Neste momento, o Timão é o 11º colocado, com 44 pontos e a sete do Z4 a quatro rodadas do fim.





O Timão não está matematicamente salvo, mas a situação é mais confortável e "libera" Mano Menezes para pensar no planejamento de 2024.

O presidente Duilio Monteiro Alves tem mandato até o fim do ano e não é candidato na eleição deste sábado (25), porém, Mano tem o apoio de ambos os candidatos: André Negão (situação) e Augusto Melo (oposição).





Duilio não fará grandes investimentos e só acertou um pré-contrato com Hugo, lateral-esquerdo do Goiás. Mesmo assim, Mano Menezes entende que o Corinthians não pode esperar.





A ideia é utilizar o Cifut (Centro de Inteligência do Futebol do Sport Club Corinthians Paulista) para detectar posições e características carentes e mapear possíveis reforços, como ocorreu com Hugo. O atacante uruguaio Mastriani, do América-MG, está no radar.





Com os nomes em mãos e opções de diferentes valores, Mano conversará com o próximo presidente para montar o elenco de 2024. O treinador adora esse trabalho de escolha dos atletas e entende que, com tempo e planejamento, o Corinthians tem tudo para ser mais competitivo na próxima temporada.