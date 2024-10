Reunião decisiva pode provocar impeachment de Augusto Melo no Corinthians

Nesta segunda-feira (7), o Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians terá reunião extraordinária que promete uma pauta bem dura para a atual diretoria do Corinthians.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A reportagem apurou que há a expectativa de que o encontro seja decisivo para a continuidade da gestão do presidente Augusto Melo. Isso porque as turbulências que atingiram a diretoria nos últimos 14 dias reacenderam o debate sobre impeachment.

Publicidade



Temas como recuperação judicial e relatórios da Comissão de Justiça sobre a Alvarez & Marsal, empresa que presta consultoria ao Corinthians e tem Fred Luz (CEO do clube) como sócio, devem ser debatidos pelos conselheiros.



O colegiado também vai analisar o possível descumprimento do estatuto pela atual diretoria, conforme ofícios encaminhados pelo Conselho de Orientação (Cori) e pelo Conselho Fiscal ao presidente do CD, Romeu Tuma Jr.

Publicidade



Outra situação que também gerou grande desgaste entre o Conselho e dirigentes foi o erro na "dívida misteriosa" de R$ 200 milhões. Na última sexta-feira (5), o departamento financeiro reconheceu um erro no balanço apresentado no "Dia da Transparência". O tema deve ser levado ao debate nesta reunião, às 19h (de Brasília).



Vale lembrar que o cenário conturbado politicamente acontece em meio à notícia de que a Esportes da Sorte não poderá operar no Brasil partir do dia 11 de outubro. A empresa é a principal patrocinadora do clube e responsável pela maior parte do valor do contrato da estrela Memphis Depay - R$ 57 milhões.



VEJA A PAUTA DA REUNIÃO DO CD



Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior;

Prestação de Contas da Comissão de Mulheres do Conselho Deliberativo;

Prestação de Contas - Apresentação de Relatórios Diversos da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo, referentes a requerimentos de Conselheiros (Alvarez & Marsal; Empresa de Segurança; Comunicação; Ernst & Young);

Prestação de Contas - Apresentação de Relatório Conjunto das Comissões de Justiça e de Marketing do Conselho Deliberativo, referente ao Fiel Torcedor;

Análise e discussão sobre eventual iniciativa unilateral da Diretoria referente a Medida Cautelar Judicial (Lei 11.101/2005 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária) - e suas possíveis consequências para o SCCP;

Análise, Discussão e Deliberação, sobre o descumprimento pela Diretoria de artigos do Estatuto conforme ofícios encaminhados pelo CORI e pelo Conselho Fiscal