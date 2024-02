Revelação de Cotia some no São Paulo e estafe se irrita; rival monitora

O meia Rodriguinho, que surgiu como próxima revelação de Cotia no ano passado, sumiu da equipe do São Paulo. A falta de chances desagrada ao estafe e um rival monitora a situação do jogador.



Rodriguinho estreou em 2022 e marcou logo no primeiro jogo. O jovem somou quatro partidas naquele ano.

No ano passado, Rodriguinho chegou a ganhar mais tempo. Foram 14 jogos entre Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil, mas terminou o ano alternando entre o sub-20 e o time profissional.

O meia de 19 anos empolgou o torcedor quando teve uma sequência entrando no segundo tempo. Ele chegou a dar uma boa assistência na vitória por 2 a 0 sobre o Tigre (Argentina).



Depois da sequência de sete jogos entrando na segunda etapa, Rodriguinho sumiu. Da 15ª rodada do Brasileirão, em julho, até o final do ano, o jovem somou apenas 32 minutos e três jogos.

