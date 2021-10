Rigoni e Calleri fazem treino separado em reapresentação do São Paulo

O São Paulo voltou nesta terça-feira (26) aos treinos depois da derrota para o Red Bull Bragantino por 1 a 0 no último domingo (24). Ainda em recuperação, os atacantes Rigoni e Calleri fizeram trabalhos específicos no gramado separados do restante do elenco. Eles ainda são dúvidas para o duelo contra o Internacional no próximo domingo (31), no Morumbi.



Rigoni não entra em campo desde a partida contra o Cuiabá em 12 de outubro, quando deixou o gramado com um pequeno estiramento muscular na coxa esquerda. Ele não esteve disponível em nenhum dos jogos comandados por Rogério Ceni, que substituiu o ex-técnico Hernán Crespo.



Já Jonathan Calleri se machucou no último clássico contra o Corinthians, em que marcou o gol da vitória por 1 a 0. O jogador deixou o gramado com dores na coxa, mas exames feitos depois afastaram a possibilidade de uma lesão séria. Ele ainda se recupera de um edema que ficou na região.

Enquanto os dois treinaram separadamente, o grupo do São Paulo foi dividido em dois no treinamento de reapresentação. Quem atuou por mais de 45 minutos contra o Red Bull Bragantino fez uma atividade mais curta com bola. Já os demais atletas participaram de um jogo-treino com os jogadores do sub-20.



O São Paulo tem mais quatro treinos marcados antes da partida contra o Inter, no Morumbi. O duelo está marcado para as 18h15 (de Brasília).