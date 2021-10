São Paulo perde do Bragantino e segue sem engatar no Brasileiro

O São Paulo perdeu do Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite deste domingo (24), em Bragança Paulista. A equipe segue então com 34 pontos, na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. O gol foi de Luan Cândido.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

A equipe de Rogério Ceni assim perde a chance de emendar duas vitórias seguidas no torneio para pensar em classificação à Libertadores do ano que vem.



No momento, o São Paulo está a 7 pontos do grupo dos que se classificam à competição e a seis da zona do rebaixamento. Antes do revés desta noite, a equipe não perdia havia oito jogos, mas, no período, empatou seis vezes, o que impede a ascensão na tabela.

Continua depois da publicidade



No primeiro tempo, houve chances para ambos os lados, mas as melhores foram do São Paulo. Na mais clara delas, Pablo, livre dentro da área e com o goleiro já batido, chutou por cima do gol. Ele ainda atrapalhou Luciano, que estava pronto para finalizar, na jogada.



O Bragantino voltou melhor do intervalo e chegou ao gol aos 11 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Luan Cândido, de cabeça após cobrança de escanteio. Minutos antes, ele mesmo havia marcado um outro gol, anulado por impedimento.



Esse foi o terceiro jogo de Rogério Ceni no comando do São Paulo depois de sua volta ao clube e sua primeira derrota. Sob suas ordens, a equipe também empatou com o Ceará e venceu o Corinthians.



A equipe de Rogério Ceni volta a campo no próximo domingo (31), quando recebe o Internacional, às 18h15.

O Bragantino, por sua vez, enfrenta o Sport na quinta (28), mais uma vez em casa, em jogo adiantado da 34ª rodada. O adiantamento acontece porque o Bragantino está na final da Copa Sul-Americana.





Ficha técnica





RED BULL BRAGANTINO



Cleiton; Weverton (Edimar), Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Luan Cândido; Jadsom, Ramires (Luciano) e Pedrinho (Cuello); Artur e Jan Hurtado (Alerrandro) e Helinho (Novaes). T.: Maurício Barbieri.





SÃO PAULO

Volpi; Oreruela (Igor Vinicius), Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero (Eder), Gabriel Sara, Igor Gomes e Nestor (Vitor Bueno); Luciano (Benitez) e Pablo (Marquinhos). T.: Rogério Ceni.





Estádio: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Cartões Amarelos: Helinho e Jadsom (RED)

Gol: Luan Cândido (RED), aos 11min do 2ºT