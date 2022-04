Rincón, campeão mundial pelo Corinthians, passa por cirurgia após acidente de carro

O ex-jogador Freddy Rincón, de 55 anos, que sofreu um acidente de carro na Colômbia, na segunda-feira (11), está em “condição muito crítica”, internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), de acordo com boletim médico da clínica Imbanaco, publicado na manhã desta terça-feira (12). O ídolo do Corinthians e um dos maiores jogadores da seleção colombiana passou por intervenção cirúrgica, que durou cerca de duas horas e 45 minutos, devido a um traumatismo craniano encefálico.

Rincón estava em uma caminhonete, em Cali – a 250 quilômetros da capital Bogotá – quando o veículo foi atingido violentamente por um ônibus, segundo autoridades de trânsito. Outras quatro pessoas ficaram feridas: três que acompanham Rincón, e o motorista do coletivo.

Além de referência no Timão, pelo qual foi bicampeão brasileiro e faturou o título do Mundia de Clubes em 2000, Freddy Ricón brilhou pela seleção colombiana nas Copas do Mundo da Itália (1990), dos Estados Unidos (1994) e da França (1998). No Brasil, também teve passagens pelo Palmeiras, Santos e Cruzeiro, e na Espanha defendeu o Real Madrid. O colombiano começou a carreira no Independiente Santa Fe e estreou profissionalmente no América de Cali.