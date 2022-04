Londrina tem formações e esquemas diferentes nos jogos comandados por Adilson Batista

Apesar do pouco tempo de trabalho, o torcedor do Londrina já começa a se acostumar com a maneira do técnico Adilson Batista conduzir o time. O treinador tem promovido surpresas nas escalações e realizado modificações táticas na equipe ao longo do próprio jogo. Na estreia da Série B, na vitória por 2 a 0 sobre o Náutico, o técnico mandou a campo um time com três zagueiros e terminou a partida sem nenhum atacante.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em pouco mais de um mês no clube, Adilson Batista dirigiu o LEC em três jogos oficiais e escalou três formações diferentes. Na primeira partida, contra o Athletico, pelas quartas de final do Paranaense, a novidade foi a escalação do lateral Eltinho no meio-campo e a manutenção de três atacantes. Eltinho marcou o gol da vitória por 1 a 0.



Continua depois da publicidade





No jogo da volta na Arena da Baixada, sem poder contar com Caprini, que estava suspenso, Batista escalou o volante Jean Henrique e abriu mão do terceiro atacante. O Alviceleste perdeu por 2 a 1 e depois foi desclassificado nos pênaltis. Na abertura do Brasileiro, o treinador optou pelo jovem zagueiro nigeriano Samuel Oti, que jogou ao lado de Saimon e Augusto.





Em muitos momentos, o time se defendeu com uma linha de cinco e, no segundo tempo, o treinador sacou Oti e colocou o volante Marcinho, posicionando a equipe no 4-4-2. Com as demais alterações, o Londrina terminou o jogo com os meias Gabriel Honório e Mossoró sendo os homens mais avançados em campo.

"O time está treinado para jogar de várias maneiras sem alterar as peças. Com a mesma formação, tivemos dois posicionamentos diferentes. Mesmo errando, viramos a chave e o time melhorou", ressaltou o treinador após a vitória contra o Náutico. "A escolha pelo Samuel foi pela força que vimos nele. Ele tem as valências que a competição exige. E algumas coisas que eu vi no jogo que precisava mudar e deu certo".

Continua depois da publicidade





Leia mais na Folha de Londrina.