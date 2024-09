'Riquelme alviverde' de R$ 605 milhões explode na base e empolga Palmeiras

Riquelme Fillipi, atacante de 17 anos do time sub-20 do Palmeiras, "explodiu" na base em 2024 e ganhou uma renovação de contrato até março de 2028 com multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 605 milhões). O novo vínculo foi assinado na última quarta-feira (18).



O QUE ACONTECEU

O jogador teve uma grande evolução nesta temporada e fez o Palmeiras optar pela renovação de seu contrato. O atacante disputou 35 partidas no ano até o momento, marcou 13 gols e deu uma assistência.



Os números mostram a evolução do jovem. Em 2023, foram apenas quatro gols em 29 partidas entre o time sub-17 e o sub-20, e em 2022, no sub-17, foram 40 jogos e cinco gols.

Ano de Riquelme fez Palmeiras desistir de venda do jogador para o futebol inglês. Em junho deste ano, o Nottingham Forest ofereceu uma proposta de 6 milhões de euros (R$ 36,3 milhões na cotação atual) para adquirir 80% dos direito econômicos do atleta. O negócio caminhava positivamente para o desfecho, mas o Palmeiras preferiu renovar com o atleta.



Palmeiras acredita que o atacante vai crescer no clube e tem margem para ser vendido por um valor bem superior. Riquelme tem como posição favorita a ponta-esquerda, mas também joga na direita. Pelo lado direito, o Palmeiras vai perder Estêvão após o Mundial do ano que vem, e Felipe Anderson, que tem jogado na esquerda, prefere a direita. Ou seja, o jovem terá um espaço onde se sente mais à vontade no ano que vem.

De acordo com a coluna Mercado da Bola, do UOL, Riquelme Filippi também recebeu sondagens do Porto e do PSG no meio do ano. No entanto, o único clube que avançou nas tratativas com o Palmeiras foi o Nottingham Forest.



RIQUELME FILIPI FOI IMPORTANTE EM TÍTULO DA SELEÇÃO NA BASE

O atacante fez parte do grupo da seleção brasileira sub-17 que conquistou o Sul-Americano da categoria no ano passado. Ele marcou dois gols (um deles na última rodada decisiva contra a Argentina, que confirmou o título) e duas assistências na competição.



Riquelme chegou à base do Palmeiras em 2021 após chamar atenção jogando pelo Ibrachina FC, time paulista que só disputa competições de base.



O jogador conquistou diversos títulos na base alviverde: Campeonato Brasileiro Sub-17 (2022 e 2023), Paulista Sub-20 (2023), Paulista Sub-17 (2022), Copa do Brasil Sub-17 (2022 e 2023), Paulista Sub-15, Nike Premier Cup Sub-15 e Festival TSFC Sub-17.