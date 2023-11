Romero desbanca concorrente milionário e conquista Mano no Corinthians

O gol da vitória do Corinthians contra o Grêmio, nesta domingo (12), em Porto Alegre, foi de Ángel Romero. O paraguaio ganha cada vez mais a confiança de Mano Menezes, desbancou concorrente milionário e ganhou elogios depois do jogo.







Romero começou como titular do Corinthians pela sexta partida seguida. Desde a vitória contra o Cuiabá, com gol dele, que a condição se repete.





Contra o Grêmio, marcou o terceiro gol neste período. O segundo seguido, pois já havia marcado contra o Atlético-MG na rodada anterior.

Os três gols mais recentes de Romero garantiram sete pontos ao Corinthians na classificação (seis contra Grêmio e Cuiabá e um contra o Galo). Sem eles, o time alvinegro teria a mesma pontuação do Cruzeiro, primeiro time na zona de rebaixamento.





E não é só pelo que faz perto do gol rival que o jogador de 31 anos conquistou Mano Menezes, mas sim por sua aplicação tática.

A capacidade de executar funções ofensivas e defensivas na mesma medida fizeram o comandante definir o atacante como 'ajudante' da equipe.





"O futebol é muito duro, não reconhece ninguém nunca em seus méritos. Pode fazer muita coisa num clube, se daqui a pouco tem atuações abaixo, se esquece tudo o que fez. O Romero sempre foi esse. Exemplar taticamente, sempre se doou para a equipe e sempre fez gols. Não é um goleador como um atacante de área, mas sempre dá sua contribuição com 10 ou 12 gols por temporada. Isso ajuda muito. Para se marcar 100 gols na temporada é preciso de muitos ajudantes e ele é um baita ajudante para a gente. nesta segunda-feira (13) [contra o Grêmio] foi perfeito na recomposição tática quando ficamos com um a menos. Ajudou muito voltando pelo lado", disse Mano Menezes, técnico do Corinthians.

DESBANCOU REFORÇO MILIONÁRIO





Enquanto Romero ganha cada vez mais espaço no time, Matías Rojas faz o caminho contrário.

Com 80% de seus direitos econômicos comprados por 1,8 milhão de dólares (R$ 8,8 milhões na cotação atual) em junho, o ex-jogador do Racing não tem figurado entre os preferidos da comissão técnica.

Ele foi titular em apenas um de seus últimos seis jogos pelo Timão, e ainda assim não concluiu a partida. Contra o Grêmio, permaneceu no banco o tempo todo.





Rojas poderia atuar no lugar de Wesley ou Romero, como atacante móvel, mas não foi utilizado.





"Coloquei dois meias porque quando se tem uma linha de três [zagueiros], não precisa de dois volantes. É como se um zagueiro fosse um volante. Foi uma boa opção", disse Mano Menezes, que optou por Renato Augusto e Giuliano no centro.