Campeonato Brasileiro pausa para Data Fifa

O Campeonato Brasileiro 2023 pegou fogo após os jogos da 34ª rodada e promete emoções na reta final. Porém, os torcedores terão que aguardar um pouco para o desfecho da competição. Agora, é hora da última Data Fifa do ano.







A competição nacional voltará a ter uma rodada completa daqui a 12 dias. Antes, no entanto, alguns clubes entram em campo em partidas remarcadas.





O Brasileiro ainda segue com equipes com jogos a menos após o fim da 34ª rodada.

Cruzeiro e Fortaleza somam 32 jogos. Botafogo, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense, São Paulo, e Vasco já realizaram 33 partidas.





OS JOGOS QUE VÃO ACONTECER ANTES DA 35ª RODADA

18/11 - Fortaleza x Cruzeiro (Castelão)

22/11 - Cruzeiro x Vasco (Mineirão)

22/11 - Fluminense x São Paulo (Maracanã)

23/11 - Fortaleza x Botafogo (Castelão)

23/11 - Flamengo x Red Bull Bragantino (Maracanã)

OS JOGOS DA 35ª RODADA

25/11 - Corinthians x Bahia (Neo Química Arena)

25/11 - Athletico-PR x Vasco (Ligga Arena)

25/11 - Fluminense x Coritiba (Maracanã)

26/11 - Botafogo x Santos (Nilton Santos)

26/11 - Atlético-MG x Grêmio (Arena MRV)

26/11 - São Paulo x Cuiabá (Morumbi)

26/11 - Internacional x Red Bull Bragantino (Beira-Rio)

26/11 - Fortaleza x Palmeiras (Castelão)

26/11 - América-MG x Flamengo (Parque do Sabiá)

27/11 - Goiás x Cruzeiro (Serrinha)





Em outubro, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) postergou o término do Campeonato Brasileiro. A rodada final acontecerá no dia 6 de dezembro, antes estava prevista para o dia 3 de dezembro.





O Palmeiras lidera com 62 pontos, seguido de Botafogo - com 60 pontos e um jogo a menos e Grêmio, com 59.





O time alviverde venceu o Internacional e assumiu a ponta. O Botafogo ficou no empate com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, enquanto o Grêmio foi derrotado em Porto Alegre pelo Corinthians.