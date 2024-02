Rômulo brilha, Novorizontino vence Santos na Vila e pressiona São Paulo

O Novorizontino surpreendeu e derrotou o Santos por 2 a 1 em plena Vila Belmiro, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista neste domingo (18).



Neto Pessoa e Rômulo marcaram para o Novorizontino no primeiro tempo e Diego Pituca descontou para o Peixe na etapa final.

A derrota não afeta a posição do Santos, que tem 19 pontos e já garantiu a classificação e o primeiro lugar do grupo A. O próximo compromisso do Santos é diante do São Bernardo, no próximo domingo (25), no Morumbis.



Com a vitória, o Novorizontino vai a 15 pontos, deixa o São Paulo para trás e assume a liderança do grupo D, com um jogo a mais que o Tricolor. O Tigre do Vale recebe o Água Santa no próximo sábado (24), às 16h.

O Novorizontino finaliza a primeira fase do Paulista sem perder para nenhum dos grandes que enfrentou: venceu Santos e Corinthians, ambos fora de casa, e empatou com o Palmeiras. Pode enfrentar o São Paulo nas quartas de final, caso ambos avancem à próxima fase pelo grupo D.





SANTOS

João Paulo; Aderlan (Hayner), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan (Nonato); João Schimdt, Diego Pituca e Willian Bigode (Marcelinho); Otero (Pedrinho), Guilherme e Morelos (Furch).





NOVORIZONTINO

Jordi; Rafael Donato, Chico, Renato Palm; Williean Lepo (Raul Prata), Willian Farias, Waguininho (João Afonso) e Danilo; Rômulo (Paulo Vitor), Marlon (Reverson) e Neto Pessoa (Jenison).





Local: Vila Belmiro, Santos, SP

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Ítalo Magno Andrade

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões amarelos: Hayner (SAN); Waguininho, Chico, Rafael Donato, Paulo Vitor, Danilo Barcelos (NOV)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Neto Pessoa, Rômulo (NOV); Diego Pituca (SAN).