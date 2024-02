Londrina EC desencanta com goleada no Café e entra no G8

Após quatro jogos disputados no estádio do Café o Londrina conseguiu colocar fim a sina de não vencer em casa no Paranaense. Os primeiros três pontos em solo londrinense neste ano vieram na tarde deste domingo (18) em grande estilo, 5 a 2 em cima do Azuriz. Os gols alvicelestes saíram dos pés de Calyson, duas vezes, Rafael Longuine, Victor Hugo e Luiz Gustavo.

O resultado positivo veio num momento crucial para o Londrina no campeonato. Agora faltando apenas uma rodada para o fim da primeira fase, o LEC já sonha com a classificação ao entrar no grupo dos oito, somando 11 pontos. Além disso, a possibilidade de rebaixamento é mínima. O próximo confronto será no domingo (25) que vem, às 16h, contra o Maringá. Publicidade Publicidade



PRIMEIRO TEMPO MOVIMENTADO





O Londrina dominou a maior parte da etapa inicial, aproveitando toda a oportunidade de chutar em direção ao gol diante do experiente, mas até então banco, goleiro Sidão. Rafael Longuine, Riquelmy e Everton foram os primeiros a arriscar. Calyson também tentou e deu certo. Aos 16 minutos ele recebeu passe na medida de Everton e colocou no fundo da rede. O Aruriz jogava no erro do LEC e conseguiu chegar ao empate aos 21 minutos. Wellisson chutou, Neneca defendeu, porém, Rhuan ficou com a sobra e fez. Publicidade

O time de Pato Branco passou a pressionar, entretanto, ficou com um a menos após o volante João Vitor Xavier levar o cartão vermelho direto ao atingir a cabeça de Peu numa disputa pela bola. O Tubarão fez valer a vantagem numérica e voltou a ficar na frente do placar no finalzinho. Longuine mandou uma bomba, Sidão falhou e Calyson, novamente, marcou pegando o rebote.



MAIS GOLS





O Alviceleste voltou do intervalo animado com a vitória parcial e atacando. Com seis minutos, a equipe conseguiu o terceiro gol num lance com várias participações e qualidade. Calyson jogou na área, Evertou desviou e Rafael Longuine, com categoria, ampliou. Pouco tempo depois o sinal de alerta, em mais uma falha do Londrina. Vinicius Silva recuou para Neneca, porém, serviu de garçom para Luis Morales, que atento fez o gol.

LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.



LEC desencanta no Café com goleada e entra no G8 Londrina fez 5 a 2 em cima do Azuriz, garantiu a primeira vitória em casa no Paranaense e afastou o risco de rebaixamento