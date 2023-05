Rony quebra jejum, Palmeiras bate Cerro e fica perto da vaga na Libertadores

O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Rony foi o nome do jogo no estádio General Pablo Rojas, com um gol e duas assistências.







O atacante quebrou um jejum de 12 partidas sem marcar. Artur, responsável pelos outros dois gols do Palmeiras, também foi destaque na partida.





Com a vitória, o Palmeiras chegou aos nove pontos e aparece no segundo lugar do Grupo C, atrás apenas do Bolívar, que tem saldo de gols melhor. O Cerro, por sua vez, segue com três, no último lugar da chave.

Com seis pontos de vantagem para o Barcelona e para o Cerro, o Palmeiras precisa apenas de um empate nos dois próximo jogos da fase de grupos para garantir classificação ao mata-mata.





O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (28), quando enfrenta o Atlético-MG, fora de casa, às 18h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Brasileirão. Na Libertadores, o Verdão volta a jogar no dia 7 de junho, contra o Barcelona de Guayaquil, em casa, às 18h30.

