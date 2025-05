Ryan decide no fim, e São Paulo vence Portuguesa de virada no Pacaembu

O São Paulo venceu a Portuguesa por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (29), na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.





Os gols foram marcados por André Silva, cobrando pênalti, e Ryan Francisco para o São Paulo. Renan Peixoto marcou para a Portuguesa.





O São Paulo saiu perdendo, mas virou já nos acréscimos da segunda etapa com Ryan Francisco. O jovem entrou no segundo tempo, recebeu ótimo passe de Bobadilla, que havia falhado no gol adversário, e, frio como sempre, não se intimidou na frente do goleiro e deu a vitória ao São Paulo.





O gol da Portuguesa contou com falha dupla são-paulina: Bobadilla errou passe na saída de bola e deu de presente para Renan, que avançou e viu Jandrei escorregar antes de dar um tapinha para tirar do goleiro e marcar.





O técnico Luis Zubeldía mandou a campo um time completamente reserva. Dos titulares, somente Calleri e Enzo Díaz entraram na segunda etapa; Oscar ficou no banco e Luciano nem foi relacionado.





Aos quatro minutos de jogo, uma das torres de iluminação do Pacaembu apagou e a partida foi paralisada por sete minutos até a luz se reestabelecer. O jogo foi retomado e a iluminação não apresentou novos problemas até o fim do duelo.





Com o resultado, o São Paulo chegou a dez pontos e segue líder do grupo C. O time de Zubeldía tem um jogo a menos, mas lidera a chave mesmo assim. A Portuguesa soma dois pontos e ainda não venceu no estadual.





O São Paulo volta a campo neste sábado (1º), às 20h30, quando terá pela frente o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. A Portuguesa também joga no dia 1º, novamente no Pacaembu, contra o Botafogo-SP.





LANCES IMPORTANTES





Aos 13 minutos, Bobadilla errou passe na saída de jogo, Renan Peixoto roubou a bola, contou com escorregão de Jandrei e tocou por cima do goleiro. Ruan até se esforçou para tentar salvar, mas não chegou a tempo e a Lusa abriu o placar.





Aos 22, Erick recebeu pela direita, entrou na área e fez o cruzamento. A bola bateu no braço de Alex Nascimento e, com ajuda do VAR, o árbitro marcou pênalti. André Silva bateu com perfeição, no ângulo para empatar o jogo.





Aos 28, o São Paulo chegou pela esquerda com Ferreirinha, que tocou para Marcos Antônio no meio da área. O volante deu um toque de letra para trás para colocar Bobadilla na boa para finalizar de fora da área, mas o paraguaio jogou para fora do gol.





Aos 53, Ferraresi chegou pela direita e fez o cruzamento, Ferreirinha ganhou do zagueiro e mandou para o gol, mas Rafael Silva foi lá no alto para jogar em escanteio.





Aos 12 do segundo tempo, Fernando Henrique arriscou uma bomba de fora da área e Jandrei voou no canto para fazer boa defesa.





Aos 16, Rodriguinho, que tinha acabado de entrar, recebeu pela direita e cruzou na medida para André Silva no centro da área. O centroavante acabou errando o movimento da cabeçada e não conseguiu mandar para o gol.





Aos 21, Rodriguinho interceptou o passe na saída de jogo da Portuguesa, avançou com a bola e deu lindo passe para colocar Ferreirinha na cara do gol. O camisa 11 invadiu a área, ajeitou o corpo e bateu tirando do goleiro, mas a bola tocou no pé da trave e saiu.





Já nos acréscimos, brilhou a estrela de Ryan Francisco. O jovem recebeu ótimo passe de Bobadilla, saiu na cara do gol e, frio como de costume, bateu para vencer o goleiro e dar a vitória ao São Paulo.





PORTUGUESA

Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex e Pedro Henrique; Fernando Henrique, Hudson (Tauã) e Daniel Jr (Everton); Jajá Silva (Rildo), Renan Peixoto e Maceió (Guilherme Portuga). Técnico: Cauan de Almeida





SÃO PAULO

Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Patryck (Enzo Díaz); Santi (Rodriguinho), Marcos Antônio e Bobadilla; Ferreirinha (Ryan), Erick (Ferreira) e André Silva (Calleri). Técnico: Luis Zubeldía





Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo-SP

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Danilo Ricardo Manis e Luiz Alberto Nogueira

VAR: Daiane Muniz

Gols: Renan Peixoto (13'/1ºT); André Silva (22'/1ºT) e Ryan Francisco (47'/2ºT)

Amarelos: Santi e Ruan; Alex Silva e Tauã