Ryan Francisco passa direto em 'prova de fogo' que outros terão dois meses

Ryan Francisco teve menos de 15 minutos em campo contra a Portuguesa no primeiro jogo após o título da Copinha, mas foi o bastante marcar seu primeiro gol como profissional e dar início ao que pode ser uma nova Era no São Paulo.





Ao contrário dos companheiros campeões da Copinha que também foram relacionados, Ryan já chegou mostrando suas credenciais para passar no 'teste de fogo' de Zubeldía. O argentino quer decidir dentro dos próximos dois meses quem vai ficar no profissional e quem segue no sub-20.





Já famoso por ser 'gelado' em frente ao goleiro adversário na Copinha, com direito a duas cavadinhas seguidas em pênaltis para dar a vaga na final do torneio ao São Paulo, Ryan provou que pode repetir a dose no profissional. Seu gol, já nos acréscimos, teve ótimo passe de Bobadilla e finalização certeira, quase por cima do goleiro que saía para abafar.





O ponta Lucas Ferreira, seu companheiro no sub-20, foi outro garoto a entrar no jogo e pode ganhar chances após a venda de William Gomes. O jogador, inclusive, só foi negociado com o Porto porque o São Paulo tem confiança em Ferreira e também em Henrique, que já está no profissional.





Outro que pode se beneficiar de uma saída é Maik. O lateral que a princípio não subiria por causa da chegada do português Cédric ganhou novo fôlego após a negociação de Moreira. Ele, porém, vai precisar se provar para Zubeldía nesse período de dois meses.





O meia Matheus Alves fecha o quarteto dos campeões da Copinha que foram relacionados. A situação do meia é mais difícil pois ele tem Rodriguinho na sua frente -e o meia de 20 anos entrou bem no jogo diante da Lusa.