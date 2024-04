Saiba onde assistir ao sorteio da terceira fase da Copa do Brasil

A CBF sorteia nesta quarta-feira (17), às 14h30 (de Brasília), os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O evento acontece na sede da entidade máxima do futebol brasileiro, no Rio de Janeiro.



O sorteio terá transmissão da CBF TV, pelo YouTube.



Os jogos serão de ida e volta, com mando também definido por sorteio. Os 32 times foram divididos em dois potes, de acordo com o Ranking Nacional de Clubes 2024.

A fase marca a estreia de 12 clubes: Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo e Red Bull Bragantino, Ceará, Goiás, Vitória e Athletico-PR.