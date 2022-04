Saiba os detalhes das rodadas 7 a 11 do Londrina EC na Série B do Brasileirão

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou detalhes de cinco rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. O Londrina EC informou como serão as rodadas de sete a 11 na manhã desta quinta-feira (28).

Na sétima rodada, o Tubarão recebe o Brusque no dia 14 de maio, um sábado, às 11h, no estádio do Café. A transmissão será pelo Premiere.

Na rodada seguinte, na terça-feira (17), é a vez de encarar o CRB fora de casa, às 21h30, no estádio Rei Pelé, jogo do SporTV e Premiere.





O LEC volta ao estádio do Café no sábado (28), pela 9ª rodada, quando enfrenta o Operário Ferroviário, às 19h, novamente televisionado por SporTV e Premiere.





A 10ª rodada leva o alviceleste para a arena Condá para a partida contra a Chapecoense no dia 3 de junho, uma sexta, às 19h. Pela TV, será possível ver no SporTV e Premiere.

Por fim, na 11ª, será hora de receber a Tombense no dia 7 de junho, terça, às 19h, que tem transmissão do Premiere.