Com início irregular na Série B, LEC ainda tem a cara do Paranaense

Após quatro rodadas da Série B, o Londrina ainda não engrenou na competição e o técnico Adilson Batista segue em busca de uma formação ideal. Muitos dos reforços que chegaram para o Brasileiro não estrearam e o torcedor, por enquanto, vê na escalação praticamente o mesmo time que jogou o Paranaense. E se preocupa com razão.



Das 13 contratações anunciadas pelo LEC, seis não foram a campo. O nome mais conhecido entre os reforços, Alan Ruschel, ficou no banco na derrota para o Cruzeiro, mas não entrou. Além dele, não jogaram ainda os zagueiros Denilson e Gustavo Villar, os laterais Watson e Léo e o atacante Matheus Lucas. Léo e Lucas sequer foram relacionados até agora.



Neste início de Série B, só dois reforços são titulares com Adilson Batista. O goleiro Victor Souza, que se machucou contra o Novorizontino e terá que passar por uma cirurgia no joelho, e o atacante Gabriel Santos, titular em todas as partidas e autor de um gol.





O volante Marcinho iniciou jogando diante do Criciúma, mas nas outras partidas entrou apenas no decorrer dos jogos. Já nomes como Dudu, Mandaca, Gabriel Honório e Mirandinha foram utilizados apenas alguns minutos pelo técnico Adilson Batista.





