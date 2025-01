Saiba quem chegou, quem saiu e as renovações do Corinthians para 2025

O Corinthians mantém a base de seu elenco, que foi totalmente reformulado no segundo semestre do ano passado, em 2025. A equipe alvinegra não anunciou nenhuma contratação nesta janela até o momento.





A diretoria direcionou os esforços para garantir renovações de importantes peças para o técnico Ramón Díaz.





QUEM FICA E QUEM CHEGA





Romero renovou com o Corinthians até 31 dezembro de 2025. O atacante de 32 anos é peça importante no elenco de Ramón Díaz, agrada a comissão e faz mais de uma função no sistema ofensivo.





Breno Bidon estendeu vínculo com o Corinthians até fim de 2029. O Alvinegro se resguarda com multa contratual altíssima para não perder o jovem talento, principalmente para clubes estrangeiros. A multa para transações nacionais é de R$ 370 milhões, já para vendas internacionais é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 624 milhões na cotação atual).





Outra renovação importante foi a de André Carrillo. O meia peruano estendeu o vínculo com o time alvinegro até dezembro de 2026. A princípio, o contrato do jogador iria até julho deste ano. Desde que chegou ao Timão, Carrillo se tornou um dos alicerces para a construção de jogadas.





Ainda no meio de campo, Maycon também permanecerá por mais um ano. Mesmo tendo passado a maior parte do ano no departamento médico, o Corinthians renovou o acordo de empréstimo com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até 2025.





O zagueiro Cacá foi comprado em definitivo pelo clube. O atleta, que pertencia ao Tokushima Vortis, do Japão, assinou vínculo até 31 de dezembro de 2028. A multa rescisória do defensor é de R$ 300 milhões para o futebol brasileiro e 100 milhões de euros para o mercado internacional.





João Pedro, zagueiro que estava emprestado ao Ceará, retornou e foi incorporado ao elenco. O jogador fez uma boa temporada no Vozão e recebeu chance no clube paulista, que ainda possui lacuna no sistema defensivo.





TIMÃO QUER MANTER ARTILHEIRO





Ainda há a chance de Yuri Alberto se transferir para algum clube estrangeiro até o fim desta janela, por mais que a situação seja de certa forma confortável para o Corinthians.





O artilheiro do Brasil em 2024 chamou a atenção do mercado europeu, que sempre foi seu sonho, apesar de não ter recebido nenhuma proposta oficial. Até por conta disso, a diretoria alvinegra se resguarda com multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 635 mi) para o mercado internacional e R$ 500 milhões para o nacional.





Ou seja, caso perca seu camisa 9, o Timão teria meios de repor com uma contratação à altura. Porém, essa venda não está nos planos no clube, que deseja contar com ele para a temporada.





O contrato de Yuri com o Corinthians vai até dezembro de 2027.





QUEM SAIU





O Corinthians negociou a saída de quatro jogadores até o momento. No entanto, essas negociações já estavam nos planos. Agora, a preocupação do departamento de futebol é não perder atletas peças fundamentais para a comissão técnica nesta janela, que começou no dia 3 de janeiro e vai até 28 de fevereiro.





Fagner foi a principal saída do plantel alvinegro. O lateral direito, ídolo que somou 578 partidas pelo clube, perdeu espaço no time titular e estava insatisfeito. O Timão decidiu emprestá-lo ao Cruzeiro até o fim da temporada.





O atacante Pedro Henrique foi negociado com o Ceará. O atleta chegou ao Timão no início da última temporada, atuou em 27 partidas e marcou dois gols.





Já o meio-campista Roni, que estava emprestado Atlético-GO em 2024, foi vendido ao Mirasol. O jogador, formado nas categorias de base do Timão, chegou a incorporar o elenco principal em 2020, mas não emplacou. O também meia Ruan Oliveira deixou o clube ao final do contrato de empréstimo e voltou ao Metropolitano SC.