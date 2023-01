Sala Sensorial para torcedores com autismo é inaugurada no Estádio do Café

Um dos espaços esportivos mais importantes e tradicionais de Londrina, o Estádio do Café, agora conta com uma Sala Sensorial voltada aos torcedores com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Inaugurado na quinta-feira (26), durante a partida do Londrina Esporte Clube (LEC) contra o Operário, pelo Campeonato Paranaense, o local pode acomodar até oito pessoas.





Adaptada a partir de uma das antigas cabines de imprensa do estádio, a Sala Sensorial é uma iniciativa da torcida Tubautistas, formada por torcedores do LEC. Sua instalação contou com a colaboração do Londrina Esporte Clube – que cedeu o espaço e recursos necessários para sua criação – e da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), que autorizou a ação, tendo também apoio da Pado, patrocinadora do LEC.

Além de ser um local fechado e silencioso, a Sala Sensorial conta com pinturas especiais feitas pela artista Fernanda Maistrovicz, itens de decoração do LEC, piso macio simulando grama, telas de proteção nas janelas, fones antirruído e brinquedos sensoriais para crianças. Nos próximos dias, o espaço receberá, também, a instalação de ar condicionado.

O presidente da FEL em exercício, Gustavo Richa, esteve na Sala Sensorial e elogiou a iniciativa. “É um espaço muito bacana, e mostra a preocupação da Prefeitura, da FEL, do Londrina e de sua torcida com a inclusão, oferecendo a todos a oportunidade de conhecer e assistir a um jogo no principal estádio da nossa cidade”, disse.





Com essa iniciativa, Londrina passa a ser a primeira cidade brasileira a contar com um estádio público dotado de uma sala sensorial, estrutura também presente no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, e na Neo Química Arena, em São Paulo. O Estádio do Café inaugurou, recentemente, uma área reservada para torcedores autistas, composta por 20 cadeiras no setor coberto de cadeiras cativas (saiba mais). Em âmbito nacional, também contam com áreas reservadas para pessoas com autismo o Estádio dos Aflitos, em Recife, e o Estádio dos Eucaliptos, localizado em Santa Cruz do Sul (RS).

Conforme o auxiliar administrativo e presidente da Tubautistas, Matheus Dantas, a oferta de espaços como esses no Estádio do Café representa um passo gigantesco em direção à inclusão, e proporciona grandes benefícios às pessoas com autismo. “Muitas pessoas com autismo têm hipersensibilidade em relação a ruídos, texturas e luminosidade, e o estádio é um local onde há uma grande quantidade de estímulos. Por isso, a Sala Sensorial é um espaço em que esses torcedores podem encontrar conforto durante os momentos de hipercarga sensorial. Ontem, tivemos quatro pessoas experimentando a sala e elas adoraram, acharam muito bonita e aconchegante. Dois meses atrás, isso não existia, e agora temos importantes medidas inclusivas no espaço esportivo mais significativo da cidade”, salientou.