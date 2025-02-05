Santos anuncia a contratação do atacante Gabriel Veron

O Santos anunciou, na noite desta terça-feira (4), a contratação de Gabriel Veron, do Porto, por empréstimo por um ano, com opção de compra fixada.
O atacante de 22 anos será uma opção de velocidade pedida pelo técnico Pedro Caixinha.
Veron atuou por empréstimo no Cruzeiro em 2024 e não brilhou. O jovem foi negociado pelo Palmeiras ao Porto, por R$ 55 milhões, em 2022, e não se firmou na Europa.
No Santos, Gabriel Veron tentará recuperar o nível visto no Palmeiras. A princípio, ele vem como alternativa para compor o elenco.
