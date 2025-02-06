Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Ex-Cruzeiro

Santos anuncia a contratação do meia-atacante Álvaro Barreal

Lucas Musetti Perazolli - UOL/Folhapress
06 fev 2025 às 13:49

Compartilhar notícia

Raul Baretta/Santos FC
Publicidade
Publicidade

O Santos anunciou a contratação do meia-atacante Álvaro Barreal nesta quinta-feira (6).

Barreal chega ao Santos por empréstimo até o fim do ano junto ao FC Cinccinati, da MLS, com opção de compra fixada em contrato.

O anúncio demorou por causa da cautela do Peixe em relação às condições físicas do jogador argentino.
O meia-atacante passou por uma cirurgia de hérnia inguinal em dezembro. O Santos esperou o fim da recuperação para fazer todos os testes médicos.

Aprovado pelo técnico Pedro Caixinha, o atleta de 24 anos chama a atenção pela polivalência. Ele pode atuar como ponta esquerda e direita, lateral-esquerdo e meia.

Ele jogou por empréstimo no Cruzeiro em 2024, mas acabou não comprado pelo clube mineiro.

Imagem
Neymar reestreia, mas Botafogo-SP empata com o Santos na Vila Belmiro
Neymar reestreia, mas Botafogo-SP empata com o Santos na Vila Belmiro
Santos FC Santos Álvaro Barreal futebol Contratação
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas