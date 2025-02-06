Santos anuncia a contratação do meia-atacante Álvaro Barreal

O Santos anunciou a contratação do meia-atacante Álvaro Barreal nesta quinta-feira (6).
Barreal chega ao Santos por empréstimo até o fim do ano junto ao FC Cinccinati, da MLS, com opção de compra fixada em contrato.
O anúncio demorou por causa da cautela do Peixe em relação às condições físicas do jogador argentino.
O meia-atacante passou por uma cirurgia de hérnia inguinal em dezembro. O Santos esperou o fim da recuperação para fazer todos os testes médicos.
Aprovado pelo técnico Pedro Caixinha, o atleta de 24 anos chama a atenção pela polivalência. Ele pode atuar como ponta esquerda e direita, lateral-esquerdo e meia.
Ele jogou por empréstimo no Cruzeiro em 2024, mas acabou não comprado pelo clube mineiro.
