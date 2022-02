Santos anuncia contratação de Auro por empréstimo de um ano

O Santos confirmou a contratação do lateral-direito Auro na tarde desta segunda-feira (14). O jogador, que pertence ao Toronto FC, da MLS (liga norte-americana de futebol), chega por empréstimo de um ano.



Revelado pelo São Paulo, esta é a volta de Auro para o Brasil, depois de quase quatro anos no Canadá.



"Quando eu soube do interesse não pensei duas vezes, eu falei 'quero ir, quero ir'. Porque é Santos, né!? Não tem como deixar uma oportunidade passar. Agora eu sou mais um Menino da Vila. Estou aqui e vou ter sempre dedicação no dia a dia, treinamento, jogos. Pode esperar que não vai faltar raça, determinação e aqui agora é Peixe", afirmou o lateral.



Auro é o quarto reforço do Santos para a temporada de 2022. O clube já havia anunciado Bruno Oliveira, Eduardo Bauermann e Ricardo Goulart.

"Foi uma oportunidade de mercado que apareceu e nós aproveitamos. Auro é um atleta que chega para ajudar muito nosso elenco, já teve passagem pela base da Seleção Brasileira, teve uma carreira grande no Toronto. Estamos muito felizes com a chegada dele e esperamos sucesso com essa camisa gigante", analisou o presidente do Santos, Andres Rueda.



Auro chega para disputar a titularidade da lateral direita com Madson. E se mostrou atento às necessidades da equipe.



"Eu sou um cara muito obediente taticamente, se me manda atacar eu vou atacar, se me mandar segurar, eu fico também, então depende muito. O meu forte mesmo é atacar, estar sempre ali próximo do campo adversário atacando, mas depende muito da forma como a gente vai jogar. Faltam mais algumas semanas para eu poder estar 100% e estar apto para jogar, mas a ansiedade está batendo forte a cada dia e espero poder jogar", finalizou Auro.