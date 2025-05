Santos atropela Noroeste mesmo sem gol de Neymar e encaminha ida às quartas

O Santos fez a lição de casa, venceu o Noroeste na Vila Belmiro por 3 a 0 e colocou um pé nas quartas de final do Campeonato Paulista ao se manter na liderança de um embolado Grupo B. Guilherme, Tiquinho Soares e Thaciano balançaram as redes do confronto, dominado pelos donos da casa.





Neymar deu um chapéu mágico, mas não marcou. O astro ensaiou bons lances no início da partida, mas acabou cercado por pela implacável marcação dos volantes adversários e foi substituído no 2° tempo.





Com o resultado, o time de Pedro Caixinha chegou aos 15 pontos e se distanciou no topo da chave. O Guarani, por sua vez, empatou na noite desta quarta (19) e chegou aos 12, enquanto Bragantino e Portuguesa ainda jogam nesta quinta (20) e podem encostar na equipe de Campinas.





O Noroeste, por outro lado, estacionou nos 7 pontos e vai para a rodada final fora do Z2 apenas pelo saldo de gols. O time de Bauru está à frente dos afundados Água Santa e Inter de Limeira.





Os clubes se despedem da fase de grupos do Paulistão no domingo. O Santos encara a desesperada Inter de Limeira no interior, enquanto o time de Bauru recebe a Portuguesa pela sobrevivência na elite do Paulistão.





COMO FICOU O GRUPO B





1 - Santos: 15 pontos (11 jogos)

2 - Guarani: 12 pontos (11 jogos)

3 - Bragantino: 11 pontos (10 jogos)

4 - Portuguesa: 11 pontos (10 jogos)





COMO FOI O JOGO





O 1° tempo começou quente, ficou frio e terminou com gol no último lance. Os donos da casa até apertaram nos minutos iniciais, mas se irritaram com a marcação rival e perderam o ímpeto ao longo dos 45 minutos. Quem resolveu foi o artilheiro do Paulistão, Guilherme, que chegou ao seu 10° gol no torneio já nos acréscimos ao aproveitar assistência de JP Chermont. O Noroeste, por outro lado, sequer finalizou à meta de Brazão.





Na etapa final, o Santos seguiu sem qualquer dificuldade, ampliou com Tiquinho Soares e fechou a conta com Thaciano, que substituiu Neymar pouco antes de marcar. Os visitantes não conseguiram reagir e pouco agrediram a defesa do mandante.





SANTOS

Brazão; JP Chermont, Gil (Luan Peres), Zé Ivaldo e Escobar (Kevyson); João Schmidt (Rincón), Bontempo (Pituca) e Neymar (Thaciano); Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha





NOROESTE

Felipe Alves; Felipe Rodrigues (Cicinho), Maycon, Filemon e Maykon Jesus; Jonatas Paulista (Adriano), Dudu Miraíma, Denner (Blade) e Thiago Lopes; Pedro Felipe (Jenison) e Carlão. Técnico: Allan Aal





Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira e Enderson Emanoel Turbiani da Silva

VAR: Márcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Neymar, JP Chermont (SAN); Jonatas Paulista, Filemon, Maycon, Pedro Felipe, Blade (NOR)

Gols: Guilherme (SAN), aos 48 min do 1° tempo; Tiquinho Soares (SAN), aos 11 min do 2° tempo; Thaciano (SAN), aos 32 min do 2° tempo