Santos confirma acerto com Ricardo Goulart, que celebra vestir a 10

"Desde as primeiras conversas, fiquei muito feliz com o interesse desse clube gigantesco. Conheço a história e estou muito feliz de vestir a camisa do Santos, principalmente sendo a 10, conhecida no mundo todo. Vou fazer de tudo para representar bem o número do Rei ", disse Goulart, em menção a Pelé.

BEM-VINDO, RICARDO GOULART! ⚪⚫ #A10Sagrada do Santos FC tem um novo dono! Ricardo Goulart é o novo reforço do Peixão e usará o #MantoSagrado que já foi do Rei Pelé. O meia-atacante se reuniu com o presidente Andres Rueda nesta tarde e assinou contrato até 31/12/2023. pic.twitter.com/Jat5hBqXcA



A pedida inicial de Goulart foi alta e bem acima do possível para o Santos. Na sequência, porém, o time da Vila Belmiro pensou numa proposta mais complexa para convencer o jogador.



A reportagem apurou que o Santos ofereceu R$ 500 mil de salário fixo, com variáveis em ações de marketing. Ricardo Goulart será o garoto-propaganda e receberá parte da venda de tokens, além de ganhar bônus pela comercialização das camisas com seu nome, por exemplo.



Goulart tinha um salário milionário no futebol chinês e aceitou reduzir o valor para jogar no Santos. Pessoas próximas ao jogador afirmaram que "o projeto foi mais decisivo que dinheiro".



As negociações foram conduzidas pelo executivo de futebol Edu Dracena, com a ajuda de Rueda. O empresário de Goulart é Paulo Pitombeira, que também cuida da carreira do técnico Fabio Carille.



Edu tem carta branca da diretoria para contratar dentro do orçamento, mas, por se tratar de uma proposta que envolveu também o departamento de marketing, ele conversou com o Comitê de Gestão.



Dracena argumentou sobre o bom desempenho técnico de Ricardo Goulart ao longo dos últimos anos e mostrou informações positivas sobre a situação física do atleta de 30 anos. Os dirigentes concordaram com a oferta.



Goulart se tornou a prioridade do Santos depois da frustração por Nathan, emprestado pelo Atlético-MG ao Fluminense. O time da Baixada Santista estava convicto sobre a contratação e chegou a trocar documentos com os mineiros.



Ricardo Goulart está sem clube desde novembro, quando rescindiu com o Guanghzou, da China. Sem atuar desde agosto, ele aproveitará a pré-temporada para se recondicionar fisicamente.



Na última temporada, ele fez sete gols em 13 jogos pela Superliga Chinesa. O elenco do Santos se reapresenta no próximo domingo (9).



Ricardo Goulart negociou com o Fluminense recentemente, mas o clube carioca desistiu da contratação no fim de dezembro. A última passagem dele no Brasil foi pelo Palmeiras, em 2019. Pelo Cruzeiro, foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014 e chegou a ser convocado para a seleção brasileira.