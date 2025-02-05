Pesquisar

Efeito Neymar

Santos cria departamento para evitar pirataria após contratar Neymar

UOL/Folhapress
05 fev 2025 às 14:37

Bruno Vaz/Santos FC
O Santos criou um departamento para proteger os direitos de propriedade intelectual do clube após acertar o retorno de Neymar.

O presidente Marcelo Teixeira lançou o Departamento de Planejamento e Assuntos Estratégicos. A decisão foi motivada pela repercussão da vinda do astro brasileiro, com o clube prevendo uma movimentação da indústria esportiva nacional.

O setor ajudará no combate à pirataria. Entre outras atividades, o departamento "fomentará a defesa econômica de nossas propriedades, em especial os materiais esportivos, produtos licenciados e direitos de transmissão", de acordo com o Peixe.

Uma primeira reunião remota foi convocada para a tarde desta quarta-feira (5), às 15h (de Brasília). O objetivo do encontro é alinhar ações que visam a proteção das propriedades dos clubes.

O Santos já vive o "efeito Neymar". O clube bateu 5 milhões de novos seguidores em 2025 e ganhou 20 mil adesões nos planos do Sócio Rei após o anúncio da repatriação do ídolo.

O craque fará a sua reestreia pelo Peixe nesta noite. Ele deve começar no banco, mas atuará por cerca de 30 minutos no duelo contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pelo Paulistão.

