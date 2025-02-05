Santos cria departamento para evitar pirataria após contratar Neymar

O Santos criou um departamento para proteger os direitos de propriedade intelectual do clube após acertar o retorno de Neymar.





O presidente Marcelo Teixeira lançou o Departamento de Planejamento e Assuntos Estratégicos. A decisão foi motivada pela repercussão da vinda do astro brasileiro, com o clube prevendo uma movimentação da indústria esportiva nacional.





O setor ajudará no combate à pirataria. Entre outras atividades, o departamento "fomentará a defesa econômica de nossas propriedades, em especial os materiais esportivos, produtos licenciados e direitos de transmissão", de acordo com o Peixe.





Uma primeira reunião remota foi convocada para a tarde desta quarta-feira (5), às 15h (de Brasília). O objetivo do encontro é alinhar ações que visam a proteção das propriedades dos clubes.





O Santos já vive o "efeito Neymar". O clube bateu 5 milhões de novos seguidores em 2025 e ganhou 20 mil adesões nos planos do Sócio Rei após o anúncio da repatriação do ídolo.





O craque fará a sua reestreia pelo Peixe nesta noite. Ele deve começar no banco, mas atuará por cerca de 30 minutos no duelo contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pelo Paulistão.



