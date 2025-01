Santos discute nova 'camisa azul de Neymar' e outros produtos com parceira

Confiante pela chegada de Neymar, o Santos já discute novos produtos para lucrar com o astro.

PLANO DE MARKETING



O Santos conversa com a Umbro, empresa fornecedora de material esportivo, sobre lançamentos a partir do anúncio de Neymar. Há conversas periódicas com a parceira.

Uma das ideias é lançar uma camisa inspirada na azul da Nike 2012/2013, que se tornou símbolo da geração de Neymar.



Essa camisa azul foi vista em massa no clássico contra o Palmeiras na última quarta-feira (22) e é alvo de disputa de colecionadores.

A ideia é produzir uma camisa azul com a gola polo, com alterações suficientes para não esbarrar na patente da Nike, fornecedora antiga do clube da Vila Belmiro.



Outra preocupação do Santos é com o estoque. O Peixe entende que as camisas de Neymar serão febre e pede a Umbro para preparar uma grande quantidade de peças.

Otimista, o Santos mobiliza seus departamentos e quer todos prontos para o "boom" Neymar. Antes mesmo do anúncio, o Sócio Rei já teve mais de duas mil adesões e está perto dos 50 mil associados.



O Peixe tem um acerto com o craque para contrato de seis meses e aguarda a rescisão do Al-Hilal. A previsão é que o desfecho ocorra ainda neste mês.