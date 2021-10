Santos e Grêmio fazem duelo crítico na disputa contra o rebaixamento

Santos e Grêmio duelavam, há menos de dez meses, para avançar às semifinais da Copa Libertadores. Neste fim de semana, jogam na tentativa de ganhar algum respiro e ficar fora da zona de rebaixamento à segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Muita coisa deu errado desde dezembro para os dois times, que se enfrentam neste domingo (10). Ambos os lados fazem contas para escapar da degola, mas a matemática do fim de semana é simples: quem perder terminará a rodada entre os quatro últimos.

O Grêmio está nessa faixa da tabela desde o começo da competição e sofre para sair. As oportunidades eram consideradas boas nas últimas duas partidas, realizadas em Porto Alegre, mas a formação gaúcha perdeu para o Sport e empatou com o Cuiabá.





Dessa maneira, com 23 pontos em 22 partidas, a equipe tricolor não conseguiu ir além da 17ª colocação. E viu crescer a crise com discussões no vestiário e questionamentos ao trabalho do treinador Luiz Felipe Scolari.

No Santos, a situação não é muito mais confortável. Sem saber o que é uma vitória no Brasileiro desde 1º de agosto, o time alvinegro soma 25 pontos em 23 jogos. Portanto, em caso de derrota, será ultrapassado.

"Eu ainda não estou trazendo um número para o grupo, uma meta de pontos", afirmou o técnico Fábio Carille. "Claro que sei os números, o que aconteceu de pontuação nos últimos cinco anos, mas é cedo para estabelecer uma meta. A meta é o próximo jogo."





Em cinco duelos desde que chegou, o comandante ainda não comemorou um triunfo, mas enfim celebrou um gol. Após duas derrotas e dois empates sem que sua equipe marcasse, ele viu com bons olhos o empate por 1 a 1 no clássico com o São Paulo, na última quinta (7), no Morumbi.





"O que me deixou orgulhoso foram a luta e a disposição. É claro que, pela nossa situação, um empate não é bom, mas um ponto no Morumbi precisa ser valorizado. Vamos crescer nos jogos que faltam."





Assim, treinador deve repetir contra o Grêmio a escalação que iniciou o clássico, com os seguintes atletas: João Paulo; Vinicius Balieiro, Emiliano Velázquez e Wagner Palha; Marcos Guilherme, Camacho, Vinicius Zanocelo, Carlos Sánchez e Felipe Jonatan; Marinho e Léo Baptistão.





Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 16h deste domingo (10)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda, (RJ)

Transmissão: Premiere