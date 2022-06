Santos e Internacional empatam em um gol no Brasileiro

Santos e Internacional ficaram no empate em 1 a 1 na noite de quarta-feira (8) na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols saíram apenas no segundo tempo. Lucas Braga abriu o placar para o Peixe aos 20, depois de ter impedimento marcado pelo bandeira, mas o gol confirmado pelo VAR, e Bruno Méndez deixou tudo igual para o Colorado aos 25.





Com 15 pontos, a equipe gaúcha está em 5º lugar na competição nacional, enquanto o time da baixada santista, com 13, está em 10º.



O próximo compromisso do Peixe é diante do Atlético-MG na casa do adversário, no sábado (10) às 19h, mesmo dia em que o Inter recebe o Flamengo às 21h.