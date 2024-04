Santos é liberado pela Fifa e confirma dois reforços para a Série B

Marcelo Teixeira, atual presidente do Santos , anunciou o fim da punição na Fifa e confirmou dois reforços para a Série B.



Marcelo Teixeira conseguiu acordo com o Krasnodar (Rússia) pela dívida envolvendo Christian Cueva. O documento assinado pelos clubes já chegou na Fifa.

O Santos vai pagar cerca de R$ 22 milhões em quatro parcelas ainda neste ano. A negociação foi difícil e se arrastou por meses.



Com o fim do transfer ban, o Peixe pode anunciar reforços. Ao menos dois nomes estão confirmados.

Teixeira anunciou as chegadas de Gonzalo Escobar, lateral-esquerdo do Fortaleza, em troca por Felipe Jonatan. O presidente disse que o ciclo de Felipe se encerrou no Peixe após cinco anos.

O presidente também oficializou Patrick, do Atlético-MG. Ele chega a princípio por empréstimo até dezembro, mas com acordo de compra combinado para 2025.



O Santos vai pagar 1 milhão de dólares em 12 parcelas ao Galo a partir de janeiro do ano que vem. O Peixe arcará com esses R$ 450 mil mensais, além dos salários do meio-campista. O técnico Fabio Carille pediu a contratação.



O atacante Maceió, da Portuguesa, pode vir só no segundo semestre. O São Caetano liberou o atleta, mas ele está emprestado até junho e a Lusa dificulta a liberação.



O prazo para inscrição de reforços dos estaduais termina nesta sexta-feira (19). O Santos está atento, mas vê dificuldade por mais nomes além de Escobar e Patrick. A janela só reabrirá em julho.